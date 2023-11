Le court-métrage français circule, est vu et apprécié dans le monde entier – c’est un fait indéniable que cette étude confirme cette année encore. Avec plus de 1 400 titres vendus à près de 800 acheteurs, les films courts ont une vie commerciale concrète et touchent le cœur des spectateurs étrangers sur de multiples écrans.

Le circuit festivalier est de loin le premier "acheteur" en nombre de titres pour des diffusions sur grand écran, mais les revenus sont majoritairement générés par deux types de diffusion : les acquisitions TV et, depuis quelques années, la vidéo à la demande. Ces marchés évoluent constamment, les modes de diffusion se diversifient et, quand certains s’éteignent, d’autres peuvent apparaître – l’adaptation de la structure des revenus en est d’ailleurs le reflet. Mais, comme le long-métrage, le court-métrage a plusieurs vies et sait, du grand aux petits écrans, trouver un public habitué ou quelquefois néophyte. Ce qu’Unifrance constate, à travers son travail quotidien avec les festivals du monde entier, mais aussi en ligne avec MyFrenchFilmFestival et les nombreuses plateformes partenaires. Même appétence observée au travers de MyFrenchShorts, opération numérique d’Unifrance qui permet, chaque mois, de diffuser et de valoriser en profondeur un film court pendant 6 mois auprès de nos publics étrangers.

Au-delà des résultats, ce sont des cinéastes en devenir que l’écosystème du court-métrage révèle chaque année. Les courts-métrages animés traduisent au premier chef la grande vitalité du genre de sa diversité, de ses talents dans toutes les techniques, qui fait le lit de la production cinématographique et audiovisuelle française, et même internationale. Les films de fiction révèlent les auteurs et les visages qui seront ceux des longs-métrages (et/ou des séries) de demain. Quant au documentaire, genre minoritaire par l’ampleur de sa circulation, il tire chaque année son épingle du jeu avec quelques titres phares. Ces films gagnent des prix (plus de 200 en 2022), notamment le Lion d’Or à Venise l’an dernier, la Palme à Cannes et un nouveau Lion d’Or à Venise cette année.

Les grands indicateurs des courts-métrages français à l'international en 2022

À l'export

841 599 € de chiffre d'affaires, 3 375 ventes et 1 400 titres vendus.

785 acheteurs, dont le leader est Disney+ (Etats-Unis).

L' animation et la fiction représentent plus de 90 % de l'export total.

Maman pleut des cordes , meilleure performance en chiffre d'affaires

Haut les cœurs , premier film en nombre de ventes

L'Europe occidentale (0,32 M€) et les États-Unis (0,14 M€) sont respectivement la première zone géographique et le premier pays selon le chiffre d'affaires.

Dans les festivals

606 courts-métrages français sélectionnés et 1 3589 présentations dans 81 festivals étrangers suivis

215 prix remportés.

Luce et le Rocher: permier film en nombre de prix et de selections

La création immersive, autre format court dont cette étude évalue assez largement les résultats à l’étranger depuis 5 ans désormais, n’est pas en reste avec des chiffres qui se maintiennent à un haut niveau et une reconnaissance inégalée dans les festivals du monde entier.



Les grands indicateurs des œuvres immersives françaises à l'international en 2022

À l'export

1 076 065 € de chiffre d'affaires, 175 ventes et 50 titres vendus.

92 acheteurs, dont le leader est Pico (Chine).

L' animation représente plus de la moitié de l'export total.

Madrid Noir , première oeuvre en chiffre d'affaires

L'Asie (0,69 M€) et la Chine (0,59 M€) sont respectivement la première zone géographique et le premier pays selon le chiffre d'affaires.

Dans les festivals

28 œuvres immersives françaises sélectionnées et 53 présentations dans 13 festivals étrangers suivis

2 prix remportés

On the Morning You Wake : 1ere oeuvre immersive en nombre de selections