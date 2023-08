Miraculous : Le film s'empare de la tête du classement fort de plus de 1,8 million de spectateurs.

Le box-office français rebondit à l’international en juillet

Le cinéma français réunit près de 3,5 millions de spectateurs et génère 22,4 M€ de recettes en salle à l’international en juillet. Après avoir ralenti en juin, le box-office tricolore atteint son deuxième plus haut niveau mensuel de l’année après le pic enregistré en février (4,2 millions d’entrées et 29,7 M€ de recettes grâce à l’arrivée d’Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu), et ce malgré les volumes de films en exploitation et de démarrages mensuels les plus bas de 2023. Juillet a été exceptionnel du point de vue de la fréquentation des salles à travers le monde : malgré la saison estivale et la période de vacances, les blockbusters états-uniens Barbie et Oppenheimer ont réussi à faire retrouver le plaisir du grand écran à des millions de spectateurs, prouvant que les histoires originales signées par des réalisateurs au style bien identifié sont encore et toujours capables d’attirer les foules. Revers de la médaille : ces deux titres ont écrasé le reste de l’offre et monopolisé les écrans. Dans ce contexte, la France a sorti un atout qui lui a permis de s’illustrer sur les marchés européens : Miraculous : Le film. L’adaptation cinématographique de la série à succès participe à hauteur de 54 % au box-office hexagonal de juillet et devient la production française totalisant le plus d’entrées pendant son premier mois d’exploitation à l’international en 2023 ! Le podium mensuel est composé par les deux autres titres ayant été découverts par plus de 100 000 cinéphiles chacun : l’historique Jeanne du Barry et la comédie Mon crime.

Les meilleures performances tricolores

Miraculous : Le film est le film français le plus vu sur grand écran à l’international en juillet. Très attendu par ses fans, il comble les attentes en se hissant en tête du classement polonais et en réunissant 675 000 petits et grands (Kino Swiat, 3 M€ de BO), mais c’est dans l’Allemagne voisine qu’il en séduit encore plus : 860 000 (StudioCanal, 6,8 M€) ! On recense également 110 000 billets vendus en Belgique & Luxembourg (Belga, 1,1 M€) et 102 000 en Autriche (Constantin, 0,9 M€). Si d’autres lancements attendent Miraculous : Le film, il est disponible depuis la fin juillet sur Netflix en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni & Irlande et aux Amériques, en Asie et en Océanie.

L’autre performance musclée du mois est celle de Jeanne du Barry, n° 1 du top russe la semaine du démarrage et découvert depuis par 491 000 cinéphiles (Russian World Vision, 1,9 M€). Déjà présent dans les précédents tops 10, Mon crime arrive enfin sur le podium porté par 113 000 nouvelles entrées, dont 70 000 dans la seule Allemagne (Weltkino, 0,6 M€), sa deuxième meilleure carrière étrangère après l’italienne (Bim, 139 000 entrées et 0,9 M€), et qui le rapproche des 500 000 billets vendus hors Hexagone. Toujours en juillet, King franchit le million d’entrées à l’international un an et demi après sa sortie en France, Rumba la vie connaît de solides continuations en Allemagne où il a passionné 123 000 spectateurs (Neue Visionen, 1,1 M€), tandis que Mon chat et moi - La Grande Aventure de Rroû fait sa première apparition au sein du top 10 mensuel. Quatre titres sont exploités sur plus de 10 marchés, dont Pattie et la colère de Poséidon qui s’illustre sur les marchés scandinaves.

La fréquentation est en forte hausse sur les marchés européens

L’Europe occidentale capte la moitié des entrées du cinéma français en salle à l’international en juillet (1,8 million), et la partie centrale et orientale 40 % (1,4). Porté par une fréquentation plus que doublée en un mois, le vieux continent renforce son rôle d’épicentre des entrées étrangères des films hexagonaux. En contre-tendance, les zones géographiques extra-européennes (6,7 % des entrées mensuelles) ne bénéficient pas de cette embellie et nos productions y séduisent moins de cinéphiles qu’en juin. Inévitablement, les territoires leaders du mois sont tous des voisins européens : le podium se compose de l’Allemagne, qui passe en tête grâce à 1,1 million de spectateurs, soit un tiers du total mensuel ! Suivent la Pologne (0,72, 21 %) et la Russie (0,66, 19 %). Ces trois marchés concentrent à eux seuls 3 entrées sur 4 du cinéma français hors de nos frontières en juillet. La Belgique & Luxembourg, l’Autriche et les Pays-Bas apportent plus de 100 000 billets chacun.

L’animation, le biopic et la comédie sont les genres plus plébiscités

Après avoir repris les commandes en mai et en juin, la comédie est reléguée en bas du podium des genres les plus appréciés par le public étranger en juillet suite à l’arrivée fracassante de deux productions qui changent l’ordre des choses. Tout d’abord Miraculous : Le film qui replace sur le devant de la scène l’animation tricolore, dont le cumul mensuel frôle les 2 millions de billets vendus. Puis, Jeanne du Barry, qui remet au goût du jour la tradition du film historique et biographique, dont l’offre réduite de titres est souvent compensée par de beaux succès au box-office. À l’opposé, le nombre élevé de comédies assure à ce genre une présence constante sur les écrans, ce mois-ci tout particulièrement grâce à 5 ambassadeurs au sein du top 10 ci-dessous (contre 1 pour le biopic, 2 pour l’animation et 2 pour l’aventure), dont Mon crime et Rumba la vie.

Les films majoritaires et en langue française voguent loin devant

Les 209 films de financement majoritaire français (72 % de l’offre globale) exploités en salle génèrent 93 % des entrées recensées pendant le mois de juillet, et leurs spectateurs sont plus de deux fois plus nombreux que le mois précédent. Les productions minoritaires (81 / 28 %) convainquent 52 % de spectateurs en moins qu’en juin, et voient leur part des entrées se réduire drastiquement à 7 %. Même constat en ce qui concerne la langue : les titres en français dominent la scène (3,2 millions d’entrées, 94 % du total et +115 % en un mois), ce qui désavantage ceux en langue étrangère, dont le nombre de spectateurs baisse de 47 %, tout comme leur part des entrées qui descend à 6 %. Aucune production minoritaire ne dépasse les 100 000 billets vendus, ni les 50 000 : le chef de liste, Close, arrivé à la fin d’une extraordinaire carrière internationale, manque de très peu les 40 000 spectateurs en juillet.

