Côté Audio

Señal News nous présente T'es où Chicky ?, la nouvelle série actuellement en production par Xilam Animation.

C21 Media nous apprend que VME diffusera prochainement 3 séries animées françaises.

Et Variety évoque le remake de Dix pour cent en Chine.

Animation Magazine annonce que l’unitaire Miraculous World: Tokyo Stellar Force est arrivé aux États-Unis fin novembre sur Disney Channel.

World Screen se fait l’écho de la création de Toon Box, la première plateforme en streaming crée par Xilam.

Sur C21, on apprend que La Villa des Cœurs Brisés est adapté au Danemark et diffusé sur Prime Video.

Côté Festivals et Prix

Kinótico nous informe que Mia Hansen-Løve a reçu un Épi d’honneur à la Seminci, en Espagne.

Film Fest Report publie une interview de Monia Chokri et Alice Douard lors de la sélection du film Des preuves d'amour au festival québécois Cinemania.

Le média tchèque Total Film se fait l’écho du Festival du film français en République tchèque, qui a eu lieu du 20 au 26 novembre dernier.

Canal Sur montre le Giraldillo de oro que le Festival du film européen de Séville a remis à Juliette Binoche.

Et le média The Spot MediaFilm annonce l’ouverture de la Semaine du film français d'Allemagne.

Et dans les salles à l’étranger…

‘Un film dont on tombe amoureux’, écrit My Movies à propos de L'Attachement à l'occasion de sa sortie italienne.

En Argentine, le quotidien La Prensa publie un élogieux article sur Une part manquante, ‘un film français sophistiqué à l’esthétique japonaise’.

Aux États-Unis, The Hollywood Reporter remarque la sortie du film Le Tableau volé, ‘un conte français astucieux sur l’art, l’argent et las clases sociales’.

Toujours aux Etats-Unis, The Film Stage publie une interview de Sepideh Farsi à l'occasion de la sortie de son documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk.

Au Portugal, c7nema publie une interview de Costa Gavras réalisée dans le cadre de la sortie de son film Le Dernier Souffle.

