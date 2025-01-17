Pour ce 35e MyFrenchShorts, et dans le cadre du lancement de Demain en vues, le nouveau label d'Unifrance, Unifrance présente Ce qui appartient à César, de Violette Gitton, à découvrir gratuitement dans le monde entier (à l'exception de l'Espagne et d'Andorre), sur Youtube jusqu'au 25 mai 2026.
César a douze ans lorsque sa grande sœur est victime d’une agression sexuelle. Dans les vestiaires des cours d’escrime qu’il fréquente, tout se mesure à l’aune de la violence. César voudrait prendre part à tous les combats mais n'a pas les armes.
Regard sans concession sur les injonctions à une certaine forme de masculinité dès l'école, Ce qui appartient à César a reçu le Grand Prix Unifrance du court-métrage en 2024, et le Prix des créateurs de contenus pour un court-métrage lors de l'édition 2025 de MyFrenchFilmFestival. Sélectionné dans le monde entier, il a également été nommé aux César 2025 dans la catégorie César du meilleur court-métrage de fiction.
Remerciements à Films Grand Huit
Pour voir le film (avec sous-titres anglais),
cliquez sur l'image ci-dessous
Galerie media
En lien avec cette actualité
Films(1)
Manifestations(2)
MyFrenchFilmFestival - 2025
Festival Unifrance
Pays non renseigné
du
au
Demain en vues - 2026
Festival Unifrance
du
au