Une vingtaine d'artistes français sont attendus à la 25e Semaine du film français d'Allemagne, édition anniversaire qui aura lieu du 20 au 26 novembre prochain dans la capitale allemande ainsi que dans près d'une trentaine de villes dans tout le pays.
La Semaine du film français est une initiative de l’Institut Français - Allemagne et d'Unifrance. Elle bénéficie du soutien de nombreux partenaires, dont Yorck-Kinogruppe, Cinéfête, OFAJ, Förderverein, DS Automobiles, Dorint Hotels, ARTE, Air France, Vision Kino, Délégation générale Wallonie-Bruxelles, Québec Antenne Berlin, Bouvet Ladubay, Champagne Pommery et Sacem/Copie privée.
Du 20 au 26 novembre, cette édition 2025 invitera les spectateurs allemands à découvrir le meilleur du cinéma français, via une sélection de films qui seront à l’affiche des salles germaniques dans les prochains mois.
Le programme pourra être vu simultanément dans de très nombreuses villes allemandes. Berlin donc, mais aussi Aix-la-Chapelle, Augsburg, Bayreuth, Brême, Cologne, Düsseldorf, Duisburg, Erlangen, Essen, Francfort, Fribourg, Fürth, Halle, Hambourg, Hannovre, Kiel, Magdebourg, Mannheim, Mettmann, Munich, Ratingen, Rostock, Sarrebruck, St. Ingbert, Weimar et Würzburg.
Les 31 films de cette édition 2025, sélection de films pour la plupart présentés dans les grands festivals internationaux, reflètent la diversité et la vitalité de la production cinématographique francophone, la multiplicité de ses genres et de ses thématiques.
C'est L'Étranger, en présence de son réalisateur François Ozon, qui fera l'ouverture de cette édition à Berlin. Le film sortira en Allemagne le 1er janvier prochain, distribué par Weltkino Filmverleih.
Et c'est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan qui sera présenté en clôture, en présence de l'actrice Leïla Bekhti. Le film sortira en Allemagne le 27 novembre, distribué par Neue Visionen Filmverleih
La délégation
Sont attendus dans la capitale (sous réserves) : François Ozon, Romane Bohringer, Robin Campillo, Isabelle Huppert, Thierry Klifa, Sophie Beaulieu, Zoé Marchal, Sylvain Chomet, Boris Lojkine, Enya Baroux, David Ayala, Lucile Hadžihalilović, Alice Douard, Ella Rumpf, Hafsia Herzi, Nadia Melliti, Leïla Bekhti, Greta-Marie Becker
Séances spéciales, rétrospectives et ateliers
- Un focus spécial aura lieu autour de la cinéaste Lucile Hadžihalilović au City Kino Wedding Berlin du 23 au 26 novembre, avec la projection de quatre longs-métrages en sa présence.
- Une projection en audiodescription du film culte d'Agnès Jaoui Le Goût des autres aura lieu le 22 novembre à l'Institut français.
- Pour la 8e année, l’Institut Français d’Allemagne, grâce au soutien de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse), proposera à 20 jeunes invité·e·s de France et d’Allemagne un atelier d’éducation aux médias.
- Enfin des ateliers créatifs à destination des enfants ont été organisés, en collaboration avec les artistes Stéphane MaMi et Emilia Freyman, à l’occasion de la projection des films Le Secret des mésanges d’Antoine Lanciaux et Marcel, le Père Noël (et le petit livreur de pizzas) de Tom Chertier et Julie Rembauville.
->> Le site officiel de la Semaine du film français en Allemagne
La sélection
Les Avant-premières
- L'Étranger de François Ozon (film d'ouverture)
- Le Rendez-vous de l'été de Valentine Cadic
- On ira de Enya Baroux
- La Tour de glace de Lucile Hadžihalilović
- Des preuves d'amour de Alice Douard
- L'Histoire de Souleymane de Boris Lojkine
- Vie privée de Rebecca Zlotowski
- La Petite Dernière de Hafsia Herzi
- Germaine Acogny: L'Essence de la danse de Greta-Marie Becker
- La Femme la plus riche du monde de Thierry Klifa
- La Poupée de Sophie Beaulieu
- Jeunes mères de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
- Enzo de Robin Campillo
- Hiver à Sokcho de Koya Kamura
- Chien 51 de Cédric Jimenez
- Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott (film de clôture)
Sélection Francophonie
(seuls les films français sont cités)
- Germaine Acogny: L'Essence de la danse de Greta-Marie Becker
- Une si longue lettre de Angèle Diabang
- Jeunes mères de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Jeune public
- Falcon Express de Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy
- Le Secret des mésanges de Antoine Lanciaux
- Marcel, le Père Noël (et le petit livreur de pizzas) de Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin
En exclusivité
- Pas de vagues de Teddy Lussi-Modeste
- Ma frère de Lise Akoka, Romane Gueret
- La Ferme des Bertrand de Gilles Perret
- Une famille de Christine Angot
- Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet
- Comme un fils de Nicolas Boukhrief
- Dites-lui que je l'aime de Romane Bohringer
Panorama Lucile Hadžihalilović
