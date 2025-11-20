La Semaine du film français est une initiative de l’Institut Français - Allemagne et d'Unifrance. Elle bénéficie du soutien de nombreux partenaires, dont Yorck-Kinogruppe, Cinéfête, OFAJ, Förderverein, DS Automobiles, Dorint Hotels, ARTE, Air France, Vision Kino, Délégation générale Wallonie-Bruxelles, Québec Antenne Berlin, Bouvet Ladubay, Champagne Pommery et Sacem/Copie privée.

Du 20 au 26 novembre, cette édition 2025 invitera les spectateurs allemands à découvrir le meilleur du cinéma français, via une sélection de films qui seront à l’affiche des salles germaniques dans les prochains mois.

Le programme pourra être vu simultanément dans de très nombreuses villes allemandes. Berlin donc, mais aussi Aix-la-Chapelle, Augsburg, Bayreuth, Brême, Cologne, Düsseldorf, Duisburg, Erlangen, Essen, Francfort, Fribourg, Fürth, Halle, Hambourg, Hannovre, Kiel, Magdebourg, Mannheim, Mettmann, Munich, Ratingen, Rostock, Sarrebruck, St. Ingbert, Weimar et Würzburg.

Les 31 films de cette édition 2025, sélection de films pour la plupart présentés dans les grands festivals internationaux, reflètent la diversité et la vitalité de la production cinématographique francophone, la multiplicité de ses genres et de ses thématiques.

C'est L'Étranger, en présence de son réalisateur François Ozon, qui fera l'ouverture de cette édition à Berlin. Le film sortira en Allemagne le 1er janvier prochain, distribué par Weltkino Filmverleih.

Et c'est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan qui sera présenté en clôture, en présence de l'actrice Leïla Bekhti. Le film sortira en Allemagne le 27 novembre, distribué par Neue Visionen Filmverleih

La délégation

Sont attendus dans la capitale (sous réserves) : François Ozon, Romane Bohringer, Robin Campillo, Isabelle Huppert, Thierry Klifa, Sophie Beaulieu, Zoé Marchal, Sylvain Chomet, Boris Lojkine, Enya Baroux, David Ayala, Lucile Hadžihalilović, Alice Douard, Ella Rumpf, Hafsia Herzi, Nadia Melliti, Leïla Bekhti, Greta-Marie Becker

Séances spéciales, rétrospectives et ateliers

Un focus spécial aura lieu autour de la cinéaste Lucile Hadžihalilović au City Kino Wedding Berlin du 23 au 26 novembre, avec la projection de quatre longs-métrages en sa présence.

Pour la 8e année, l’Institut Français d’Allemagne, grâce au soutien de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse), proposera à 20 jeunes invité·e·s de France et d’Allemagne un atelier d’éducation aux médias.



->> Le site officiel de la Semaine du film français en Allemagne





La sélection

Les Avant-premières

Sélection Francophonie

(seuls les films français sont cités)

Jeune public

En exclusivité