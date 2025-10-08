Que dit la presse internationale des films et des œuvres audiovisuelles françaises en cette rentrée ? Voici un large aperçu des articles que nous avons recueillis pour le mois d'octobre 2025.
Côté Audio
Drama Quarterly met l’accent sur Les Disparues de la gare et publie une interview de ses deux interprètes principaux, Hugo Becker et Camille Razat.
Sur Deadline, on lit que France Télévisions lance le développement d’une série animée basée sur la BD "Frnck".
Ce même média souligne que la série Rivages fait sensation auprès des acheteurs lors du MIPCOM.
Variety annonce que la sortie de la saison 2 de la série Les Gouttes de Dieu est prévue pour janvier 2026.
C21 Média se fait l’écho du premier pavillon français au TCCF de Taïwan.
Señal News publie une interview de Joséphine Létang, dans laquelle elle dévoile la stratégie d’Arte Distribution.
Côté Festivals et Prix
Variety se fait l’écho de la forte présence du cinéma français au Festival international du film de Rio de Janeiro, dans le cadre de l’année France-Brésil.
La Revista Bica annonce la 3e édition de MyMetaStories au Portugal.
Au Royaume-Uni, Sight & Sound publie un élogieux article sur L'Étranger de François Ozon, sélectionné au Festival BFI du film de Londres.
Sur Best Movie, on apprend que Mia Hansen-Løve recevra une Épie d’honneur au festival Seminci de Valladolid
Et le média polonais Tele Magazyn dévoile que le gagnant du Grand Prix du Festival du film de Varsovie est le film Nino.
Et dans les salles à l’étranger…
Jouer avec le feu arrive sur les écrans en Espagne. À cette occasion, El Mundo publie une interview de Vincent Lindon.
Le Sweden Herald publie de son côté une interview de François Ozon pour la sortie de Quand vient l'automne en Suède.
En Allemagne, Critic.de remarque le dernier film de Luc Besson, Dracula.
Julien Colonna raconte la genèse de son film Le Royaume dans le média roumain Cinemagia.
Et nous finissons au Portugal, avec la sortie du film Les Gens d'à côté et l’interview d’Isabelle Huppert sur c7nema : "Le cinéma peut être immense ou minuscule, mais il a toujours le même pouvoir".
