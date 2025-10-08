Côté Audio

Drama Quarterly met l’accent sur Les Disparues de la gare et publie une interview de ses deux interprètes principaux, Hugo Becker et Camille Razat.

➡️ Lire l'article en ligne



Sur Deadline, on lit que France Télévisions lance le développement d’une série animée basée sur la BD "Frnck".

➡️ Lire l'article en ligne



Ce même média souligne que la série Rivages fait sensation auprès des acheteurs lors du MIPCOM.

➡️ Lire l'article en ligne



Variety annonce que la sortie de la saison 2 de la série Les Gouttes de Dieu est prévue pour janvier 2026.

➡️ Lire l'article en ligne



C21 Média se fait l’écho du premier pavillon français au TCCF de Taïwan.

➡️ Lire l'article en ligne



Señal News publie une interview de Joséphine Létang, dans laquelle elle dévoile la stratégie d’Arte Distribution.

➡️ Lire l'article en ligne



Côté Festivals et Prix

Variety se fait l’écho de la forte présence du cinéma français au Festival international du film de Rio de Janeiro, dans le cadre de l’année France-Brésil.

➡️ Lire l'article en ligne





La Revista Bica annonce la 3e édition de MyMetaStories au Portugal.

➡️ Lire l'article en ligne

Au Royaume-Uni, Sight & Sound publie un élogieux article sur L'Étranger de François Ozon, sélectionné au Festival BFI du film de Londres.

➡️ Lire l'article en ligne





Sur Best Movie, on apprend que Mia Hansen-Løve recevra une Épie d’honneur au festival Seminci de Valladolid

➡️ Lire l'article en ligne



Et le média polonais Tele Magazyn dévoile que le gagnant du Grand Prix du Festival du film de Varsovie est le film Nino.

➡️ Lire l'article en ligne





Et dans les salles à l’étranger…

Jouer avec le feu arrive sur les écrans en Espagne. À cette occasion, El Mundo publie une interview de Vincent Lindon.

➡️ Lire l'article en ligne





Le Sweden Herald publie de son côté une interview de François Ozon pour la sortie de Quand vient l'automne en Suède.

➡️ Lire l'article en ligne



En Allemagne, Critic.de remarque le dernier film de Luc Besson, Dracula.

➡️ Lire l'article en ligne



Julien Colonna raconte la genèse de son film Le Royaume dans le média roumain Cinemagia.

➡️ Lire l'article en ligne



Et nous finissons au Portugal, avec la sortie du film Les Gens d'à côté et l’interview d’Isabelle Huppert sur c7nema : "Le cinéma peut être immense ou minuscule, mais il a toujours le même pouvoir".

➡️ Lire l'article en ligne





