Côté Audio



Drama Quarterly remarque la série Zonz et publie une interview de ses créateurs Marine Maugrain-Legagneur et Quentin Pissot.

➡️ Lire l'article en ligne



France Télévisions prépare le tournage d’une série sur la pionnière Alice Guy, peut-on lire sur le site de Warner Bros.

➡️ Lire l'article en ligne



Les premières images de l'ambitieuse série animée "20 Dance Street" ont été présentées au Cartoon Forum, annonce Señal News.

➡️ Lire l'article en ligne





Sur C21 on apprend que la série animée Samuel a conquis de nouveaux territoires : le Québec, la Suisse et le Chili.

➡️ Lire l'article en ligne



"L’intruse", la série dirigée par Shirley Montsarrat, sera diffusée sur la BBC, peut-on lire dans ce même média.

➡️ Lire l'article en ligne



Et El Confidencial nous annonce que French Lover est un énorme succès sur Netflix, ayant atteint la première place.

➡️ Lire l'article en ligne



Côté Festivals et Prix



Deadline publie une interview de Gilles Lellouche à propos de son rôle dans Chien 51, présenté au TIFF en avant-première nord-américaine.

➡️ Lire l'article en ligne



Alice Winocour parle de son film Coutures, présenté au Festival international du film de San Sebastián (SSIFF), dans The Hollywood Reporter.

➡️ Lire l'article en ligne





Et depuis la Colombie, la Revista Momentos annonce la programmation du Festival du cinéma français de Colombie, qui a lieu du 24 septembre au 8 octobre.

➡️ Lire l'article en ligne



Et dans les salles à l’étranger…

Le New York Times parle d'"un nouveau documentaire surprenant" en évoquant le dernier film de Raoul Peck, Orwell: 2+2=5.

➡️ Lire l'article en ligne





En Argentine, Otros Cines défini La Petite, de Guillaume Nicloux, comme "l’un des films le plus lumineux de sa carrière".

➡️ Lire l'article en ligne



En Italie, Cinecittà News annonce la sortie de L'Attachement ou "la précieuse amie de la porte à côté".

➡️ Lire l'article en ligne





Au Portugal, C7nema publie une interview de Thierry Frémaux à l'occasion de la sortie de son film Lumière ! L'aventure continue.

➡️ Lire l'article en ligne



Et aux Pays-Bas, Cinemagazine remarque Alpha et en fait une élogieuse critique.

➡️ Lire l'article en ligne