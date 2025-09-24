Que dit la presse internationale des films et des œuvres audiovisuelles françaises en cette rentrée ? Voici un large aperçu des articles que nous avons recueillis pour le mois de septembre 2025.
Côté Audio
Drama Quarterly remarque la série Zonz et publie une interview de ses créateurs Marine Maugrain-Legagneur et Quentin Pissot.
➡️ Lire l'article en ligne
France Télévisions prépare le tournage d’une série sur la pionnière Alice Guy, peut-on lire sur le site de Warner Bros.
➡️ Lire l'article en ligne
Les premières images de l'ambitieuse série animée "20 Dance Street" ont été présentées au Cartoon Forum, annonce Señal News.
➡️ Lire l'article en ligne
Sur C21 on apprend que la série animée Samuel a conquis de nouveaux territoires : le Québec, la Suisse et le Chili.
➡️ Lire l'article en ligne
"L’intruse", la série dirigée par Shirley Montsarrat, sera diffusée sur la BBC, peut-on lire dans ce même média.
➡️ Lire l'article en ligne
Et El Confidencial nous annonce que French Lover est un énorme succès sur Netflix, ayant atteint la première place.
➡️ Lire l'article en ligne
Côté Festivals et Prix
Deadline publie une interview de Gilles Lellouche à propos de son rôle dans Chien 51, présenté au TIFF en avant-première nord-américaine.
➡️ Lire l'article en ligne
Alice Winocour parle de son film Coutures, présenté au Festival international du film de San Sebastián (SSIFF), dans The Hollywood Reporter.
➡️ Lire l'article en ligne
Et depuis la Colombie, la Revista Momentos annonce la programmation du Festival du cinéma français de Colombie, qui a lieu du 24 septembre au 8 octobre.
➡️ Lire l'article en ligne
Et dans les salles à l’étranger…
Le New York Times parle d'"un nouveau documentaire surprenant" en évoquant le dernier film de Raoul Peck, Orwell: 2+2=5.
➡️ Lire l'article en ligne
En Argentine, Otros Cines défini La Petite, de Guillaume Nicloux, comme "l’un des films le plus lumineux de sa carrière".
➡️ Lire l'article en ligne
En Italie, Cinecittà News annonce la sortie de L'Attachement ou "la précieuse amie de la porte à côté".
➡️ Lire l'article en ligne
Au Portugal, C7nema publie une interview de Thierry Frémaux à l'occasion de la sortie de son film Lumière ! L'aventure continue.
➡️ Lire l'article en ligne
Et aux Pays-Bas, Cinemagazine remarque Alpha et en fait une élogieuse critique.
➡️ Lire l'article en ligne
On termine en Allemagne, où Film-Dienst écrit au sujet de Partir un jour : "Un film qui dégage une chaleur et une douce mélancolie".
➡️ Lire l'article en ligne
