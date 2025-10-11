Unifrance présente la seconde édition de MyFrenchAnimationDays (MyFAD), une opération spéciale pilotée par l'association, destinée à mettre en lumière la créativité de l’animation française et de sa filière, afin d’y sensibiliser les publics à travers le monde. Ceci avec le concours de ses partenaires et notamment de ses membres distributeurs, producteurs et exportateurs d’animation.
Dates
L’opération s’articulera autour de la Journée mondiale de l’animation (28 octobre) organisée par l’ASIFA (Association internationale du film d'animation), et se déroulera du 11 au 31 octobre 2025, dates de la Fête du cinéma d’animation en France pilotée par l’AFCA (Association française du cinéma d’animation).
Programme
Le projet MyFrenchAnimationDays consiste en trois temps forts qui ciblent tous les âges et le grand public.
1 - Ateliers de découverte dans les écoles
Pour les écoles selon 3 niveaux : maternelle, CP/CE1/CE2 et CM1/CM2 (de 3 à 10 ans) afin de leur permettre d’apprendre en s’amusant, d’explorer tout en stimulant leur curiosité et de développer leur propre imaginaire.
Chaque enseignant / classe recevra un kit pédagogique conçu par Unifrance en collaboration avec une institutrice, comprenant :
- Un épisode de chaque série pour une projection en classe
- Des vidéos pédagogiques expliquant les coulisses de ces séries
- Des fiches pédagogiques pour guider les enseignants et un jeu concours
Les 3 séries proposées pour cette 2e édition sont les suivantes :
- Alice & Lewis (Blue Spirit)
- Barbapapa en famille ! (FESTIVAAL Distribution)
- Belfort & Lupin (Mediatoon Distribution)
2 - Discussion en ligne
Pour tous publics, notamment étudiants et professionnels.
Une rencontre en français, modérée par Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance, se tiendra en direct en ligne le 16 octobre 2025, à 10h (UTC+2).
« L’animation française :
de la création au développement international »
Cette rencontre réunira Jean-François Tosti, co-fondateur de TAT productions (Les As de la Jungle, Terra Willy, Pil, Pattie et la colère de Poséidon, Falcon Express), qui reviendra sur les 25 ans de développement du studio, de la création de séries télévisées aux longs métrages d’animation.
À ses côtés, Grégoire Melin, directeur de Kinology, société de ventes internationales, apportera son regard sur la circulation des films français à l’étranger.
Ensemble, ils partageront leur expérience de la création et du développement de l’animation en France, et montreront comment celle-ci s’ouvre et se déploie sur les marchés internationaux.
3 - Séances spéciales
Des projections physiques en salles à l'international seront organisées du 11 octobre à fin 2025, pour tout public, par les distributeurs locaux de plusieurs pays européens mais également par plusieurs Instituts français.
Les séances spéciales prévues par les distributeurs locaux :
- Amélie et la métaphysique des tubes : États-Unis, Pays-Bas
- Arco : Belgique, Italie, États-Unis
- Falcon Express : Allemagne, Australie, Nouvelle Zélande, États-Unis
- Marcel et Monsieur Pagnol : Suisse
- Maya, donne-moi un titre : Ukraine
Les projections organisées par les Instituts français :
- Amélie et la métaphysique des tubes : Royaume-Uni
- Maya, donne-moi un titre : Royaume-Uni
Découvrez la bande-annonce de MyFrenchAnimationDays 2025
Partenaires
La République française, le CNC, l’Institut français, l’Association Internationale du Film d'Animation (ASIFA), l’Association Française du Cinéma d'Animation (AFCA), la Fête du cinéma d'animation, le Festival d’Annecy.
Contact
Unifrance – Service Projets européens & Innovation : myfad@unifrance.org
