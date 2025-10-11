Dates

L’opération s’articulera autour de la Journée mondiale de l’animation (28 octobre) organisée par l’ASIFA (Association internationale du film d'animation), et se déroulera du 11 au 31 octobre 2025, dates de la Fête du cinéma d’animation en France pilotée par l’AFCA (Association française du cinéma d’animation).





Programme



Le projet MyFrenchAnimationDays consiste en trois temps forts qui ciblent tous les âges et le grand public.



1 - Ateliers de découverte dans les écoles

Pour les écoles selon 3 niveaux : maternelle, CP/CE1/CE2 et CM1/CM2 (de 3 à 10 ans) afin de leur permettre d’apprendre en s’amusant, d’explorer tout en stimulant leur curiosité et de développer leur propre imaginaire.



Chaque enseignant / classe recevra un kit pédagogique conçu par Unifrance en collaboration avec une institutrice, comprenant :

Un épisode de chaque série pour une projection en classe

Des vidéos pédagogiques expliquant les coulisses de ces séries

Des fiches pédagogiques pour guider les enseignants et un jeu concours

Les 3 séries proposées pour cette 2e édition sont les suivantes :



2 - Discussion en ligne

Pour tous publics, notamment étudiants et professionnels.

Une rencontre en français, modérée par Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance, se tiendra en direct en ligne le 16 octobre 2025, à 10h (UTC+2).





« L’animation française :

de la création au développement international »



Cette rencontre réunira Jean-François Tosti, co-fondateur de TAT productions (Les As de la Jungle, Terra Willy, Pil, Pattie et la colère de Poséidon, Falcon Express), qui reviendra sur les 25 ans de développement du studio, de la création de séries télévisées aux longs métrages d’animation.



À ses côtés, Grégoire Melin, directeur de Kinology, société de ventes internationales, apportera son regard sur la circulation des films français à l’étranger.



Ensemble, ils partageront leur expérience de la création et du développement de l’animation en France, et montreront comment celle-ci s’ouvre et se déploie sur les marchés internationaux.



Enregistrez la date dans votre agenda en cliquant ici.

3 - Séances spéciales

Des projections physiques en salles à l'international seront organisées du 11 octobre à fin 2025, pour tout public, par les distributeurs locaux de plusieurs pays européens mais également par plusieurs Instituts français.



Les séances spéciales prévues par les distributeurs locaux :





Les projections organisées par les Instituts français :

Découvrez la bande-annonce de MyFrenchAnimationDays 2025

Partenaires

La République française, le CNC, l’Institut français, l’Association Internationale du Film d'Animation (ASIFA), l’Association Française du Cinéma d'Animation (AFCA), la Fête du cinéma d'animation, le Festival d’Annecy.



Contact

Unifrance – Service Projets européens & Innovation : myfad@unifrance.org