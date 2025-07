Unifrance : À quel moment êtes-vous intervenus, chez Terranoa, sur ce projet à dimension internationale, qui s’inscrit dans le renforcement de votre stratégie de partenariats en Asie ?

Isabelle Graziadey Isabelle Graziadey : Ce projet illustre parfaitement les synergies gagnantes entre un producteur français et un distributeur en quête de partenaires étrangers et de ventes internationales pour consolider le budget.

Nous nous sommes engagés très en amont sur ce film, avec un MG conséquent, convaincus qu’il cochait toutes les cases d’un titre à succès. Cela nous a permis de partir rapidement à la recherche de préfinancements internationaux :

Ses principaux atouts :

Un sujet inédit : un site de fouilles d’une richesse exceptionnelle au Sichuan révélant une cité perdue qui ne cesse de livrer, depuis 30 ans, de nouveaux éléments de compréhension sur ce royaume méconnu de la Chine ancienne, grâce aux nouveaux outils de l’archéologie.

Un accès privilégié : une coproduction entre France 5 - Science Grand Format et CCTV garantissant l’accès privilégié au site, aux archives des télévisions nationales (dont Sichuan TV), et aux meilleurs historiens chinois sur le sujet.

Une équipe artistique et de production renommée chez Imagissime, aguerrie aux exigences de la coproduction, tant sur le fond que sur la forme.

Ces atouts réunis et notre engagement précoce sur le projet nous ont permis d’apporter notre regard éditorial dès l’écriture, avec une réflexion sur la forme – notamment de la place de l’animation 2D et 3D.

Nous avons ainsi déployé une stratégie de financement ciblant les grandes cases documentaires dédiées à l’Histoire des civilisations perdues.



Quelle est votre stratégie de distribution internationale pour ce programme ?

I.G. : Le projet a été pitché au Sunny Side 2024, ce qui nous a permis de conclure six préachats avec PBS/ WNET, SVT, VIASAT, RTVE, Ceska TV et Toute l’Histoire.

Aujourd’hui, un an plus tard, à un mois de la livraison du 52 min version internationale, nous sommes confiants sur les ventes à venir, y compris auprès de ceux qui ne disposent pas de budget en préachat.

Avec plusieurs collaborations déjà à notre actif ces dernières années, nos partenaires chinois reconnaissent l’expertise en recherche de financement international de Terranoa. Nous avons d’ailleurs signé un nouveau mandat pour une autre série Histoire coproduite avec la CCTV.

Sanxingdui - La Cité perdue

©Imagissime - BKM - CCTV - France 5

En quoi ce documentaire illustre-t-il le succès de la synergie au sein de Gedeon Media Group, pour lequel vous assurez la distribution ?

I.G. : Dans ce projet également, nous avons combiné les expertises entre Gedeon et Terranoa. J’ai collaboré, au sein de Gedeon, au montage de l’accord avec la BBC (via Lion TV) en tant que coproducteur anglais, ainsi qu’aux coproductions avec la ZDF, PBS/ WNET, et aux préachats de SVT et SBS.

Terranoa a ensuite pris le relais sur les derniers préachats et les ventes (RTVE, SRC, VIASAT), en apportant un MG pour consolider le plan de financement.

Ce documentaire historique emprunte des codes de la fiction, à travers des reconstitutions en prises de vues réelles. Ce choix répond-il à une tendance forte du marché actuel ?

Oui, le choix s’est imposé très tôt dans le scénario, par la nature de l’histoire. Le film mêle enquête et décryptage des lettres découvertes il y a 2 ans et récit de la vie mouvementée de Marie Stuart, dévoilée sous un nouveau jour. C’est cette facture et cette dualité qui a séduit les diffuseurs.

Marie Stuart, les lettres cryptées

©Gedeon Programmes

Avec plus de 50 000€ de ventes en un an, ce programme sur l’espace connait un véritable succès international. Comment l’expliquez-vous ?

I.G. : Le succès des films traitant des grands mystères du cosmos ne se dément pas dès lors qu’ils combinent les dernières connaissances scientifiques et des visualisations VFX haut de gamme, permettant de vulgariser cette science. C’est un domaine fascinant en pleine ébullition et ce film offre un récit contrasté très didactique sur la double nature de ces corps célestes : à la fois porteurs des premières briques de la vie, et potentiellement destructeurs pour la Terre, en raison du risque de collision.

Qu’en est-il des ventes internationales de ce programme ?

I.G. : Le film a été vendu notamment à ZDF, Nippon TV, SVT, RTVE, RSI, YLE, Ushuaia tv, Canal+ Polska, Ceska tv, ERT, Al Asharq.

Collisions, chasseurs d'astéroïdes

©Nomades - A Table Productions - Mélusine Productions