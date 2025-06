Unifrance : Comment est né ce projet d’adaptation à partir de la bande dessinée de Théo Grosjean ?

Nicolas SchmerkinNicolas Schmerkin : Tout a commencé lorsque Kyan Khojandi a découvert la BD de Théo Grosjean, initialement publié sur Instagram. Kyan a contacté Théo pour lui proposer une adaptation en série animée, et en a ensuite parlé à Canal+, qui s’est rapidement intéressé au projet. N’ayant pas d'expérience dans la production d’animation, Kyan nous a alors sollicités pour coproduire et fabriquer la série. Autour de Minuit a accepté, s’est chargé de finaliser les financements (CNC, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Charente) et prendre en main la fabrication de la série.

L’animation a été intégralement réalisée dans le studio Borderline d'Autour de Minuit à Angoulême. Kyan Khojandi y incarne notamment la voix principale et, avec les co-réalisateurs Théo Grosjean et Mothy, a réuni un casting 5 étoiles, composé de Garance Marillier, Cyprien Iov, Morgane Cadignan, Brigitte Lecordier, entre autres.

Quels ont été les principaux défis rencontrés lors de l’adaptation de la série, que ce soit au niveau du format court ou du sujet sensible de l'anxiété, encore peu représenté à l’écran ?

NS : L’un des premiers défis a été d’adapter la longueur et le rythme de certains strips de la BD pour respecter le format de 2 minutes.

Concernant les thèmes abordés, Canal+ nous a laissé une grande liberté, à condition de respecter le ton léger déjà présent dans la BD. La série a également bénéficié de l’expérience de Kyan dans la production de formats courts et la gestion du rythme du récit, ce qui a permis de trouver le bon équilibre entre émotion et comédie.

Comment avez-vous réussi à rassembler une telle distribution autour de ce projet, et comment cette collaboration s’est-elle déroulée ?

NS : Nous avons auditionné plusieurs comédiens pour incarner Théo, mais sans être totalement convaincus. Puis Kyan a tenté un essai, et sa voix s’est révélée parfaitement adaptée : juste en termes de flux, de timbre et de variation. Il a dû toutefois rajeunir un peu sa voix pour correspondre à l’âge du personnage, et éviter que l’on reconnaisse la voix off de la série Bref.

C’est aussi Kyan qui a proposé Garance Marillier pour le rôle d'Auriane, et Morgane Cadignan pour le rôle d'Angoisse. De son côté, Mothy avait déjà travaillé avec Cyprien sur sa première série d’animation "Épopée temporelle" et a su le convaincre de rejoindre le projet. L'ensemble du cast a été conquis par l’univers sensible de Théo Grosjean, très présent sur les réseaux sociaux, et dont le propos est universel.

Les réalisateurs, baignés dans la pop culture, souhaitaient que le casting des personnages secondaires reflète cet héritage : on retrouve ainsi les voix françaises de "Dragon Ball", "Batman", etc. Ils rêvaient d’avoir la voix française de "San Goku" ! Chez Autour de Minuit, nous connaissions déjà Brigitte Lecordier pour avoir collaboré avec elle. Elle a ensuite fait appel à son propre réseau en tant que directrice artistique pour réunir la crème du doublage français.



La saison 2, récemment diffusée en France sur Canal+, plonge Théo dans de nouvelles situations du quotidien, qui sont pour lui une source d’angoisse incommensurable. En quoi cette nouvelle saison se distingue-t-elle de la première, tout en restant fidèle à l’ADN de la série ?

NS : Cette saison fait intervenir de nouveaux personnages représentatifs de l’anxiété de Théo, tels que Toc, spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs, ou Mort, spécialiste des situations à danger et à risque. On en apprend aussi davantage sur les figures paternelles qui ont émaillé sa vie.

Autre nouveauté : des incursions récurrentes dans la tête de Théo, dans un centre de commande de son cerveau où les agents en charge de ses émotions se débattent avec humour et maladresse contre les situations du quotidien.

La saison 2 explore également en profondeur la relation de couple entre Théo et Auriane, de leur emménagement aux premières remises en question.

D’une manière générale, cette saison va plus loin dans l’émotion : elle aborde des thèmes toujours universels mais plus profonds et plus difficiles, comme la mort, le deuil, et la séparation – toujours avec sensibilité et humour.

Flippé : "Décision majeure"



L’épisode Décision majeure (saison 2) a reçu le Prix du public (section Films de télévision et de commande) au Festival d’Annecy. Pourquoi pensez-vous que cet épisode en particulier a été sélectionné ?

NS : D’une part, cet épisode incarne bien l’esprit de la saison 2 : Théo souhaite passer un cap dans sa relation avec Auriane en s’installant avec elle, mais c’est une décision qu’il ne prend pas à la légère. On entre alors dans sa tête, où une réunion au sommet oppose les différentes entités de sa pysché. Finalement, c’est l’Amour qui l’emporte.

D'autre part, c’est un épisode drôle, profond, empreint de nostalgie et universel. Il touche à un moment charnière de la vie de Théo, auquel les téléspectateurs peuvent facilement s'identifier : le passage à la vie d’adulte, l’engagement dans une relation, et toutes les angoisses que cela suscite.

Après le succès international de la saison 1, pensez-vous que cette sélection pourrait offrir de nouvelles perspectives à la saison 2 à l’étranger ?

Guillaume AngeGuillaume Ange : La saison 1 a connu un démarrage discret à l’international, malgré des qualités scénaristiques et graphiques reconnues, portées par le travail engagé d’Autour de Minuit en matière de distribution. Financée par Canal+, elle a aussi su convaincre TV5MONDE et TV5 Québec, ce qui lui a permis d’être diffusée sur plusieurs territoires francophones. La Belgique, coproductrice via Panique!, a également permis une diffusion sur la RTBF.

TV5 Québec a souhaité poursuivre l’aventure avec la saison 2, ce qui démontre une vraie fidélité au projet. Cela confirme le potentiel de "Flippé" à l’export, même si son format court – souvent perçu comme moins attractif par les diffuseurs traditionnels – constitue un véritable obstacle en matière de diffusion à l’international.

La première saison comportait seulement 20 épisodes, ce qui limitait les possibilités de ventes à l’étranger. Avec désormais 40 épisodes au total, Flippé dispose d’un volume bien plus conséquent, propice à une stratégie de distribution plus ambitieuse, notamment en non-linéaire, un secteur très porteur pour ce type de série.

La sélection de l’épisode "Décision majeure" de la saison 2 à Annecy représente une véritable opportunité de raviver l’intérêt autour de la série. Une présence à ce festival permet non seulement de toucher les grands diffuseurs et plateformes internationales présents, mais aussi de valoriser la série auprès des professionnels de l’animation et de la jeunesse. Nous espérons que cette mise en lumière renforcera la visibilité de la saison 2 et débouchera sur de nouvelles ventes, y compris en dehors de l’espace francophone : Suisse, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni…

La série aborde un sujet universel encore trop souvent tabou : la santé mentale chez les adolescents et les jeunes adultes. Selon vous, cet aspect universel constitue-t-il l’un des atouts majeurs de la série à l’international ?

GA : "Flippé" aborde avec justesse et humour la santé mentale chez les adolescents et les jeunes adultes. C’est un thème encore trop souvent tabou, bien qu’il résonne fortement dans notre époque, et ce bien au-delà des frontières culturelles. Cette dimension universelle permet à la série de toucher un large public, sans tomber dans le pathos, et de créer un véritable espace d’identification et de réflexion.

Quels sont, selon vous, les autres points forts de "Flippé" pour séduire les diffuseurs et les publics étrangers ?

GA : Outre le volet thématique, "Flippé" se distingue par une écriture brillante, à la fois drôle, tendre et percutante, portée par les talents conjoints de Théo Grosjean et Mothy. Son identité visuelle marquée lui confère une vraie singularité dans le paysage de l’animation à destination des adolescents et des jeunes adultes.

La qualité de la production, garantie par l’implication d’Autour de Minuit, ainsi que de ses coproducteurs FKLG (la société de production de Kyan Khojandi) et de Panique! en Belgique, renforce encore la crédibilité de la série sur les marchés étrangers.