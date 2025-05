Unifrance félicite chaleureusement Jafar Panahi, son producteur français Philippe Martin (Les Films Pelléas) et le vendeur international mk2 films pour cette magnifique Palme d'or remise au film Un simple accident, une coproduction Iran/France/Luxembourg tournée dans la clandestinité. Cette récompense inscrit Jafar Panahi, 64 ans, au Panthéon des plus grands cinéastes du monde après sa caméra d'or au Festival de Cannes en 1995 pour son premier film, Le Ballon Blanc, le Lion d'or à la Mostra de Venise (Le Cercle, 2000) et l'Ours d'or à la Berlinale (Taxi Téhéran, 2020).

Unifrance se réjouit également du très beau prix d'interprétation féminine remis à la jeune comédienne Nadia Melliti, dont c'est le premier film et qui porte, avec une force et une justesse exceptionnelles, le poignant récit initiatique que nous offre La Petite Dernière, troisième long-métrage d'Hafsia Herzi, produit par June Films et vendu par mk2 films, 18 ans après les débuts de la réalisatrice devant la caméra dans La Graine et le mulet d'Abdellatif Kechiche, qui marqua son propre baptême de cinéma. À noter également que le film remporte la Queer Palm.





Félicitations également pour le Grand Prix décerné au cinéaste danois Joachim Trier, dont Valeur sentimentale a été coproduit en France par MK Productions et Lumen, et vendu par mk2 films, ainsi que pour les deux prix remis à L'Agent secret (Prix d'interprétation masculine pour Wagner Moura et Prix de la mise en scène pour son réalisateur Kleber Mendonça Filho), coproduit par MK Productions et également vendu par mk2 films, structure de ventes internationales qui aligne de fait quatre films au palmarès (et même cinq en incluant le film allemand Sound of Falling) ! Bravo également à CG Cinéma pour le Prix spécial remis à Résurrection de Bi Gan, et à 4 A 4 Productions pour le Prix du jury décerné à Sirât d'Oliver Laxe.

À noter que ces six films primés ont été coproduits par Arte France Cinéma.

Unifrance se réjouit enfin de la Palme d'or du court-métrage décernée au film I'm Glad You're Dead Now, de (et avec) Tawfeek Barhom, coproduite par la société française Kidam, ainsi ainsi que de toutes les autres récompenses consacrant les productions et coproductions françaises dans les autres sections, notamment Le Mystérieux Regard du flamant rose de Diego Céspedes (Prix Un Certain Regard), mais aussi Imago de Déni Oumar Pitsaev (Oeil d'or du documentaire et Prix French Touch du Jury à la Semaine de la Critique), La Danse des renards de Valéry Carnoy (coproduit par Les Films du Poisson et vendu par The Party Film Sales) qui glâne deux prix à la Quinzaine des Cinéastes, et Un fantôme utile, de Ratchapoom Boonbunchachoke, Grand Prix à la Semaine de la Critique, coproduit par Haut Les Mains Productions.

La richesse des genres récompensés, et la forte présence des productions françaises derrière la majorité des films primés prouve une fois encore la vitalité et l'inventivité du cinéma tricolore ouvert à toutes les singularités culturelles.

Unifrance souhaite, pour finir, féliciter et remercier de manière générale toutes les équipes d’artistes et de professionnels qui ont fait vivre les nombreux films français découverts cette année au festival, toutes sélections confondues – auteurs, réalisateurs, acteurs mais aussi producteurs, distributeurs, vendeurs... C’est grâce à leur talent et leur engagement que notre cinéma continue de creuser son sillon inimitable sur la scène internationale. Chaque film et son regard singulier sur le monde, participe activement au dialogue artistique et culturel qui nous lie et nous ouvre indéfectiblement aux autres cinématographies, avec sa portée universelle de liberté, de respect de l’autre et de fraternité.

