Après Le Règne animal en 2024, c'est le film En fanfare qui fera l'ouverture du festival cette année, le 4 juin au Kino Muranow. Sera également présent le réalisateur Lionel Baier (qui présentera son film La Cache le 5 juin). Le comédien Félix Kysyl viendra quant à lui à la rencontre du public à l'occasion de la projection de Miséricorde, le 6 juin.



La sélection



Les Rencontres professionnelles

En parallèle du festival et pour la deuxième année, Unifrance et l’Institut Français ont organisé, le 5 juin, une journée de rencontres professionnelles en présence de producteurs et exportateurs français et de producteurs, distributeurs et diffuseurs polonais.

Le 5 au matin, tout le monde se retrouvera dans les locaux de l’Ambassade de France pour une matinée d’échanges autour de plusieurs thématiques du cinéma et de l’audiovisuel polonais :

Présentation générale du marché polonais du cinéma, audiovisuel et plateformes

Comparatif d’expériences récentes sur la distribution de films français en Pologne

Études de cas de coproductions récentes, cinéma et audiovisuelles



Sont attendus des représentants des structures françaises suivantes (sous réserves) :



Côté cinéma

Côté audiovisuel



Sont attendus des représentants des structures polonaises suivantes (sous réserves) :