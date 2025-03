Après avoir remporté 7 César lors des César du Cinéma Français 2025 qui a eu lieu vendredi 28 février, Emilia Pérez de Jacques Audiard est reparti avec deux statuettes (sur 13 nominations, un record) des Oscars 2025, l’une récompensant Zoé Saldaña avec l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle, l’autre célébrant la chanson "El mal" de Camille, Clément Ducol & Jacques Audiard avec l'Oscar de la Meilleure chanson originale.

Le film de Jacques Audiard s’inscrit ainsi dans la belle liste des films français nommés et parfois récompensés dans différentes catégories aux Oscars, comme The Artist de Michel Hazanavicius en 2012, Amour de Michael Haneke en 2013, ou encore Anatomie d'une chute de Justine Triet l’année dernière.

C'est le film brésilien Je suis toujours là de Walter Salles, coproduit pour la France par Thierry De Clermont-Tonnerre et Martine De Clermont-Tonnerre (MACT Productions) et Arte France Cinéma, qui reçoit l'Oscar du Meilleur film international.

Flow de Gints Zilbalodis, coproduit pour la France par Ron Dyens de Sacrebleu Productions, remporte de son côté l’Oscar du Meilleur long-métrage d’animation, après avoir décroché le César dans cette même catégorie trois jours plus tôt.

Notons également l’Oscar du Meilleur maquillage et coiffure remis au trio tricolore Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon et Marilyne Scarselli pour leur travail remarquable sur The Substance de la réalisatrice française Coralie Fargeat.



La plupart des films nommés et distingués continuent leurs sorties sur les écrans du monde. Vendu – outre sa diffusion internationale sur Netflix – dans plus de 50 territoires, Emilia Pérez sortira bientôt en Corée du Sud et au Japon où Jacques Audiard se rendra mi-mars, notamment pour le Festival du Film Français de Yokohama. Le film est toujours en salle à travers la planète, notamment en Italie, où il a dépassé les 500.000 spectateurs.

Parmi les films récompensés aux César, nous retrouverons également les équipes de Vingt Dieux et de L'Histoire de Souleymane à New York pour les Rendez-Vous With French Cinema qui débuteront le 6 mars. Le film des frères Larrieu, Le Roman de Jim, y sera également projeté.

Enfin, c'est Le Comte de Monte-Cristo qui ouvrira le Festival du film français de Yokohama, en présence des réalisateurs Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, ainsi que de l'actrice Anamaria Vartolomei.

Le cinéma français au Palmarès des Oscars 2025

Tout le palmarès des César 2025 est à retrouver ici