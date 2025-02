Pas moins de 139 films français ou coproduits avec la France seront projetés dans la plupart des sections du festival. Parmi eux :

52 en compétition nationale

13 en compétition internationale

8 en compétition labo

3 œuvres en compétition XR



Tous les titres français présentés lors de cette 47e édition sont à découvrir ici

Aux côtés des compétitions nationale, internationale et labo, seront programmés des films à destination des jeunes publics et nombre d’autres œuvres audacieuses, inventives, lors de séances thématiques et d’un panorama consacré cette année au cinéaste libanais Wissam Charaf (Prix spécial du Jury en 2024 pour Et si le soleil plongeait dans l'océan des nues) qui donnera d’ailleurs une classe de maître exceptionnelle le mardi 4 février à 16 h 00 à l’amphithéâtre de l’IADT et en live.

Unifrance au Marché du film

La 40e édition du Marché, incontournable lieu de mise en réseau, se tiendra du lundi 3 février au jeudi 6 février dans l’emblématique Gymnase Fleury. Sa mission première : accompagner, structurer et dynamiser la production cinématographique mondiale.

Historiquement présente, et dans ce contexte, Unifrance hébergera sur son stand, ouvert à l’ensemble de ses adhérents, 11 sociétés ou organismes de vente à l’international : L'Agence du court métrage, Autour de Minuit, Fløw, La Kourmétragerie, La Luna Distribution, Manifest, Miyu, Next Film Distribution, oriGine films, Salaud Morisset et Shortcuts.

L’association accompagnera également la présence des artistes et des professionnels du monde immersif qui font officiellement leur entrée au Marché cette année avec le XR Corner. Entre autres événements autour de ces nouveaux contenus, notons : des présentations XR Pro, une table ronde sur la chaîne de création d’un projet immersif, des pitchs dans le cadre d’Euro Connection.

À l’occasion de cette édition anniversaire, l’action d’Unifrance s’articulera autour de temps forts pour favoriser les échanges et créer des passerelles entre professionnels français et étrangers.

Mardi 4 février

9 h 30 – 11 h 30 : Petit-déjeuner de networking

En partenariat avec TitraFilm et avec le soutien de Wallonie-Bruxelles Images (WBI), Sodec et SWISS FILMS

Session complète

14 h 30 – 16 h 30 : Table ronde Unifrance « Promouvoir les courts-métrages sur les réseaux et dans les jeux vidéo »

17 h 15 : Table ronde « Soutenir le cinéma en Afrique et construire des partenariats durables »

Intervenants : Institut français, MEAA, CNC, MansA, Unifrance

Modération : Séraphine Angoula, Attachée audiovisuelle régionale

Lieu : Forum Marché

Mercredi 5 février

9 h 30 – 11 h 30 : Petit-déjeuner de Networking

En partenariat avec TitraFilm et avec le soutien de Wallonie-Bruxelles Images (WBI), Sodec et SWISS FILMS

Session complète

14 h 30 – 16 h 30 – Table ronde Unifrance « Promouvoir et exporter un court-métrage à l’international, le rôle d’Unifrance et des distributeurs »

16 h 30 – 18 h 00 – Table ronde Unifrance « La diffusion et la circulation des courts-métrages français en Afrique, En association avec le MEAE et l’Institut français

Pour consulter la liste des principaux événements du marché : https://www.shortfilmwire.com/fr/2025/evenements