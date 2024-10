Unifrance sera présent à cette édition 2024 via son soutien aux (nombreuses) présences d’artistes dans la capitale britannique mais aussi pour la traditionnelle journée "Buyers & Sellers", lors de laquelle une large délégation d’exportateurs français pourra rencontrer les acheteurs britanniques dans le cadre d’un speed-dating à la formule éprouvée.



La délégation artistique (sous réserves) :

Mati Diop, Leos Carax, Caroline Poggi & Jonathan Vinel, Noémie Merlant, Raoul Peck, Dea Kulumbegashvili, Meryam Joobeur, Jonathan Millet, Kani Kusruti, Anne-Sophie Bailly, Alexis Langlois, Gio Ventura...



Les vendeurs français présents :

Cette année aura également lieu dans le cadre du BFI , le 12 octobre, la 3e édition de la rencontre entre producteurs français et britanniques, pour le programme New Waves, en partenariat avec le CNC, British Film Institute (BFI), l'Institut Français et Unifrance.

Seront présents dans ce cadre des représentants des sociétés Andarta Pictures, Blue Spirit Productions, Elephant, Les Films d'Ici, Les Films d'Ici Méditerranée, Les Films Pelléas, Marianne Productions, Nord-Ouest Films, Oble Studios, Piano Sano Films, Studio 14 Films et Windy Production. Ces douze sociétés de production françaises auront l'occasion de présenter leurs activités et leurs projets à des sociétés britanniques actives dans le secteur audiovisuel.





Enfin, les exportatrices françaises Virginie Devesa (Alpha Violet) et Sata Cissokho (Memento International) participeront au panel Navigating the International Markets: Sales Agents in Conversation organisé par le festival et Screen International le 14 octobre à 11h45, au Picturehouse Central.

