Cette troisième édition du festival, organisée par l'Institut Français d'Espagne et Unifrance, investira cette année plusieurs lieux de Madrid, et accueillera cette année encore des cinéastes et des artistes que les spectateurs pourront rencontrer après les projections.

Cette manifestation souhaite donner une visibilité à la création audiovisuelle française contemporaine dans toute sa diversité, en programmant des films de genres différents, traitant de questions de société variées, et s'adressant à tous les publics, avec un intérêt particulier pour le jeune public.



Elle se déroulera pour la première fois en collaboration avec Cines Embajadores, circuit engagé dans la distribution de films d'auteur. Les projections auront lieu à Madrid, à l'Institut français et aux Cines Embajadores.

Des rencontres de coproduction franco-espagnoles auront lieu parallèlement les 6 et 7 juin à l'Institut français de Madrid, organisées par l'Institut français d'Espagne, l'ICAA - Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales et le CNC.



Le programme

INSTITUT FRANÇAIS - MADRID

Mercredi 5 juin



Jeudi 6 juin



CINÉMAS AMBASSADEURS

Vendredi 7 juin



Samedi 8 juin

Cette édition n'aurait pas été possible sans le travail et le soutien des sociétés de distribution espagnoles engagées dans le cinéma d'auteur indépendant : Karma Films, A Contracorriente Films, Surtsey Films, La Aventura Audiovisual, BTeam Pictures, dont les prochains longs-métrages feront partie de la programmation.

Remerciements également aux sponsors de la saison culturelle « Escenas francesas » de l'Institut français d'Espagne, Air France, BNP Paribas, Orange, Carrefour, Enagas, La Place, Engie, Onet et Tv5 monde.