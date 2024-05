Anatomie d'une chute brille encore comme étant le film français le plus vu en salle à l'international en avril. Le podium est complété par Le Dernier Jaguar et par Cocorico.

Un box-office français qui revient à la normale à l’international

Le cinéma français réunit 2,5 millions de spectateurs et génère 16,2 M€ de recettes en salle à l’international en avril. La fréquentation mensuelle est divisée par deux par rapport à celle de février et à celle de mars 2024, qui ont été les plus fortes enregistrées post-pandémie. Le succès extraordinaire d’Anatomie d’une chute et ceux d’un groupe de titres ayant séduit des centaines de milliers de cinéphiles étrangers expliquent les pics atteints récemment. Le repli de la fréquentation observé en avril est tout particulièrement lié à l’absence d’un succès millionnaire, car on recense « seulement » 3 films comptabilisant plus de 100 000 tickets vendus en moins d’un mois (6, dont 3 de financement majoritaire) et les nombres de films en exploitation et de démarrages demeurent élevés. Après des mois, c’est une production minoritairement française qui se hisse en tête : Mon ami robot. Arrivé à son 8e week-end d’exploitation, le film d’animation continue de charmer les Mexicains et dépasse désormais les 750 000 entrées localement (Cine Canibal, 2,93 M€ de recettes). En revanche, en ce qui concerne les films de financement majoritairement français, le sommet reste inchangé. Pour la 6e fois, Anatomie d’une chute l’emporte, cette fois grâce à 310 000 nouveaux cinéphiles l’ayant découvert sur grand écran. Le seuil symbolique des 5 millions d’entrées hors de nos frontières est, maintenant, à portée de main ! Le drame attire 244 000 Chinois (China Film, 667 000 et 3,65 M€ au cumul) et près de 20 000 Polonais (M2, 234 000 et 1,16 M€) supplémentaires.

La Passion de Dodin BouffantJuste derrière, toujours en embuscade, Le Dernier Jaguar poursuit sa carrière triomphale en Allemagne en réunissant encore plus de 80 000 petits et grands (Studiocanal, 1,09 M et 8,56 M€). Cocorico gagne une place et accède au podium ce mois-ci : la comédie continue d’être programmée par les cinémas allemands, autrichiens et hongrois, figurant toujours parmi les 10 films les plus vus depuis 7 semaines sur le marché hongrois. Elle totalise 273 000 entrées en Allemagne (Weltkino, 2,58 M€), 58 000 en Autriche (Filmladen, 0,57 M€) et 31 000 en Hongrie (Vertigo, 0,20 M€). Deux titres se rapprochent de la barre des 100 000 spectateurs : d’un côté, Les As de la jungle 2, exploité dans 12 territoires ; de l’autre, Vermines, qui, en plus d’attirer 54 000 Russes (Atmosfera, 0,19 M€), poursuit sa circulation en Amérique latine en terrifiant 38 000 passionnés de films de genre (0,12 M€). Ce mois-ci aussi, le top 10 mensuel accueille La Passion de Dodin Bouffant et La Nouvelle Femme, et on assiste au retour de Pattie et la colère de Poséidon, propulsé par 0,56 M$ de BO aux Etats-Unis (Viva Film, 53 000 entrées environ). Une mention va aux deux nouveaux entrants qui se hissent à la 7e et à la 10e places du top 10 mensuel. Initialement lancé dans 4 cinémas où il a généré la meilleure moyenne par copie hebdomadaire (près de 14 000 $), La Bête a par la suite pu atteindre une centaine de salles états-uniennes dont les guichets ont vendu des places à hauteur de 0,31 M$ (Sideshow/Janus, 36 000 entrées environ). Enfin, Et la fête continue ! démarre sur la plus large combinaison de salles réservée à un titre de Robert Guédiguian en Italie (118) et séduit 41 000 spectateurs (Lucky Red, 0,26 M€). Ces 10 titres concentrent 44 % des entrées générées par les productions françaises hors de leurs frontières en mars 2024 (69 % en mars).

L’Allemagne, le Mexique et la Chine sur le podium des territoires

Comme de coutume, l’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (59 % des entrées mensuelles). La partie occidentale participe à hauteur de 1,10 million d’entrées au cumul mensuel, tandis que la partie centrale et orientale (0,37 M) est doublée par l’Amérique latine (0,50 M), mais devance toujours l’Asie (0,29 M). Le précité Anatomie d’une chute (0,26 M d’entrées), auquel s’ajoute la production minoritaire Mon ami robot (0,32 M), est le titre tricolore le plus plébiscité hors Vieux-Continent. Le trio de tête des territoires selon les entrées reste inchangé : l’Allemagne (0,38 M) conserve le sommet, suivie du Mexique (0,37 M) et de la Chine (0,24 M). 7 territoires étrangers (14 en mars, 13 en février et 6 en janvier) offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions hexagonales en avril 2024 (en plus des 3 mentionnés : l’Espagne, les États-Unis & Canada anglophone, l’Italie et la Russie).

L’animation revient sur le devant de la scène

Petit Panda en AfriqueEn avril, le drame cède la couronne du genre préféré à l’international à l’animation (0,71 million de spectateurs, 29 % du total mensuel), et ce grâce aux percées des productions minoritaires Mon ami robot (0,35 M d’entrées) et du nouvel entrant Petit Panda en Afrique (0,14 M), sans oublier les incontournables Les As de la jungle 2 et Pattie et la colère de Poséidon. Un seul genre fédère autant de cinéphiles étrangers qu’en mars, le fantastique/horreur/science-fiction, qui peut compter sur les trajectoires de La Bête et de Vermines. Les productions majoritairement françaises (65 % des entrées totales) et celles en langue française (72 %) se taillent encore la plus large part des entrées du mois. Pour conclure, plus de 0,70 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (28 % du total mensuel), avec Anatomie d’une chute en chef de file, suivi de La Passion de Dodin Bouffant, de La Bête et de Et la fête continue !

Les films français dans les festivals internationaux en avril 2024

Ces derniers mois, le cinéma de genre français a particulièrement brillé dans les festivals aussi bien généralistes que spécialisés. Le Mangeur d'âmes débute au Festival de Rotterdam en présence de l’équipe du film, avant d’être sélectionné au BIFFF de Bruxelles et au Fantasy Filmfest, festival itinérant allemand. De son côté, Vermines, film de clôture de la Semaine de la Critique de Venise l’an dernier, s’illustre au Festival de Sitges où il remporte le Prix spécial du jury avant d’être présenté, entre autres, à Göteborg, à Yokohama, au Slash Filmfestival (Autriche) et au Splat!FilmFest (Pologne). Gueules noires, également remarqué à Sitges, sillonne les festivals passant par Austin, Glasgow, la Grèce et Toronto, tout en récoltant une moisson de prix au Screamfest Horror Film Festival de Los Angeles. D’autres titres à l’image de Pandemonium, de Roqya, de Vincent doit mourir et du Vourdalak marquent les esprits des festivaliers ces derniers mois. En mai, on a découvert sur la Croisette Les Femmes au balcon (Séance de minuit) ou encore Animale (Semaine de la Critique).

Les Femmes au balcon

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 22 mai 2024. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.