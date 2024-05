Unifrance félicite chaleureusement Jacques Audiard, qui décroche deux prix avec son éblouissant Emilia Perez (Prix du Jury et Prix d'interprétation féminine pour l'ensemble des actrices du film), neuf ans après sa Palme d'or pour Dheepan. Une production Page 114 et Why Not Productions.

Unifrance se réjouit également du Grand Prix du jury décerné à la coproduction française majoritaire All We Imagine as Light (une production Petit Chaos, vendue à l'international par Luxbox), du Prix de la mise en scène décerné à Miguel Gomes pour Grand Tour (coproduction minoritaire par Cinéma Defacto et Shellac Sud), ainsi que pour les trois prix, dont le Prix spécial du Jury, reçus par Les Graines du figuier sauvage, coproduction minoritaire pour la France par Arte France Cinéma et Parallel45.

Unifrance salue et félicite Coralie Fargeat, lauréate du Prix du Scénario pour The Substance. Coralie avait voyagé dans le monde entier avec Unifrance avec son premier film Revenge, et a par la suite beaucoup contribué aux instances de l'association.

Nous saluons également la Palme d'or du Court métrage décernée à L'Homme qui ne se taisait pas, de Nebojša Slijepčević, coproduit par Les Films Norfolk, ainsi que tous les autres films primés dans les autres sections, notamment L'Histoire de Souleymane, récompensé par deux Prix dans la section Un Certain Regard, et les deux films qui se partagent l'Oeil d'or (le prix du documentaire) : Les Filles du Nil et Ernest Cole, photographe, tous deux de coproduction française.

Bravo enfin aux équipes de Noire, crééé par Tania De Montaigne, Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud, qui a remporté, parmi les 8 œuvres sélectionnées le nouveau Prix cette année de la Meilleure œuvre immersive.

Ce palmarès reflète la vitalité du cinéma français à travers cette large palette de films qui circuleront dans le monde entier, il démontre la force de la production française indépendante dans un marché international toujours tendu mais très actif lors de cette 77e édition du Festival de Cannes.

Félicitations et merci à toutes les équipes d’artistes et de professionnels qui font vivre les nombreux films français que nous avons pu découvrir cette année au festival, toutes sélections confondues – auteurs, réalisateurs, acteurs mais aussi producteurs, distributeurs vendeurs... C’est grâce à leur talent et leur engagement que notre cinéma continue de creuser son sillon inimitable sur la scène internationale. Chaque film et son regard singulier sur le monde, participe activement au dialogue artistique et culturel qui nous lie et nous ouvre indéfectiblement aux autres cinématographies, avec sa portée universelle de liberté, de respect de l’autre et de fraternité dont nous avons tant besoin en ce moment.



