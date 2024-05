Côté audio

Señal News écrit sur le documentaire français au MIPTV : "Les docs français en parfaite adéquation pour le linéaire comme pour le numérique."

Ce même média annonce le lancement de la saison 6 de "Yeti Tales" par France Télévisions.

Dans Prensario, on apprend que la série "Kabul", produite par 24 25 Films, sera distribuée par Mediawan.

On y apprend aussi la vente de Go Astro Boy Go! en Amérique du Nord et en Europe (hors France).

Au Royaume-Uni, Drama Quarterly classe Homejacking parmi les 10 séries à regarder en avril.

En Italie, TV Blog annonce la diffusion de la saison 4 de Tropiques criminels sur Sky et NOW.

En Espagne, les trois premiers épisodes de la série Split feront l’objet d’une projection au cours de la 13e Mostra du Cinéma Lesbien à Madrid, lit-on dans AMC Network.

Et le quotidien espagnol La Vanguardia écrit à propos de Sous la Seine : "Les requins tueurs sont toujours à la mode". La série sera diffusée dans ce pays à partir de 5 juin sur Netflix.



En Australie, SBS annonce la diffusion prochaine de la série D'argent et de sang.

Pour clore la partie Audiovisuel, une interview à lire sur Señal News de Nadia Chevallard (directrice de la distribution chez Newen Connect) au sujet de l’attrait des thrillers politiques

Côté festivals et prix

Depuis l’Italie, Cinecittà News se fait l’écho des rencontres professionnelles dans le cadre des Rendez-vous – Nuovo cinema francese.

En Suisse, Alice Diop, invitée au festival Visions du Réel, déclare dans Screen : "Mes films sont traversés par la nécessité de résister à la violence de notre époque."

Et en Argentine, le nouveau film d'André Téchiné Les Gens d'à côté se fait remarquer au BAFICI : "Un thriller captivant porté par son trio d'acteurs" , lit-on dans Cinefilo Serial.

Côté Sorties

Au Mexique, la revue Glits publie une interview de Vincent Mottez à l'occasion de la sortie de son film Vaincre ou mourir.

François Ozon continue sa belle carrière en Amérique latine avec la sortie de Mon crime en Uruguay : "Le charme classique du cinéma français", peut-on lire dans El Pais à cette occasion.

Et en Argentine, Yannick de Quentin Dupieux sera diffisé sur Mubi, lit-on dans Página 12.

Prensario annonce la sortie’sur les écrans américains du film d'animation Mars Express.

Et au Québec, Stéphanie Di Giusto se confie à la revue Cinoche sur la sortie de Rosalie : "Je trouve ça très intéressant de questionner ce que c’est d’être une femme."

Au Portugal, le réalisateur Stéphan Castang déclare au quotidien Jornal de Noticias : "J’ai effacé le mot 'espoir' de mon vocabulaire", lors de la sortie de son film Vincent doit mourir.

Sofia Alaoui "dénonce dans Animalia la cupidité du capitalisme, la xénophobie et le classisme", écrit Público pour la sortie du film en Espagne.

➡️ Lire l'article en ligne