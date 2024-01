Anatomie d'une chute conserve la tête du classement mensuel pour le troisième mois consécutif, porté par 428 000 spectateurs. Dogman et Les Trois Mousquetaires - Milady complètent le podium.

Un box-office français qui se stabilise à l’international

Le cinéma français réunit 2,2 millions de spectateurs et génère 15,5 M€ de recettes en salle à l’international en décembre. Si la fréquentation mensuelle se révèle de 30 % inférieure à celle du mois précédent, elle affiche des valeurs supérieures à celles d’octobre (2,1 M), de mai (2,05 M) et de juin (1,9 M). Certes, Les Trois Mousquetaires - Milady fait ses débuts à l’international, mais son lancement diffère de celui du premier volet en avril dernier, D’Artagnan (1,65 million d’entrées et 9,1 M€ de recettes cumulés sur une cinquantaine de marchés). À l’exception d’une dizaine de territoires où il est arrivé entre mai et décembre 2023, Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan défilait sur grand écran dans tous les autres pays en même temps qu’en France. Sans surprise, il comptabilisait plus de 1 million de tickets vendus à lui seul en avril 2023, soit près d’un tiers du score mensuel, tous films hexagonaux confondus. Or, Les Trois Mousquetaires – Milady débute sur de nombreux marchés étrangers – principalement les francophones et ceux d’Amérique latine –, mais, au total, leur nombre est divisé par deux par rapport à ceux d’avril, des gros démarrages étant attendus courant 2024. Ceci participe à expliquer l’écart qui sépare les deux volets.

L’adaptation cinématographique du roman n’ébranle pas le podium, car Anatomie d'une chute demeure le leader pour le troisième mois consécutif ! En plus des solides continuations, notamment plus de 400 000 spectateurs en Amérique du Nord (Neon/Entract, 3,86 M€), près de 250 000 en Allemagne (Plaion, 0,68 M€) et 200 000 au Royaume-Uni & Irlande (Lionsgate, 0,40 M€), la Palme d’or 2023 réussit sa carrière espagnole. Près de 200 000 cinéphiles sont au rendez-vous (Elastica, 1,25 M€), une affluence qui lui offre 3 semaines de présence ininterrompue au sein du top 10 local : dans les deux cas, une première pour un film hexagonal en 2023 en Espagne !

Néanmoins, c’est au deuxième classé de décembre que revient le plus grand nombre de spectateurs réunis sur un seul marché : il s’agit de Dogman et ses 350 000 billets vendus en Chine (China Film, 1,73 M€). S’il est vrai qu’une sortie dans le pays asiatique rimait avec des scores à multiples zéros il y a quelques années, il ne faut pas oublier que ce marché a connu lui aussi les changements entraînés par la pandémie. Cela dit, Dogman bénéficie d’une exploitation qui ne se limite pas à quelques jours ; au contraire, il sera encore en salles début janvier. Et, en 2023, parmi les films français lancés, seul Miraculous : Le film a été davantage plébiscité par les Chinois (China Film, 524 000 entrées et 2,04 M€). N’oublions pas que Dogman réalise le meilleur démarrage d’une production majoritairement tricolore à Taïwan post-Covid-19 (Sony, 15 000 et 0,12 M€).

Deux autres productions françaises mobilisent plus de 100 000 cinéphiles étrangers chacune : le minoritaire The Old Oak et le majoritaire La Passion de Dodin Bouffant. Le candidat français à l’Oscar du meilleur film international 2024 connaît un bouche-à-oreille si positif aux Pays-Bas qu’il séduit plus de spectateurs pendant la 4e semaine d’exploitation que pendant la 3e ! Déjà choisi par 65 000 Néerlandais (Cherry Pickers, 0,67 M€), La Passion de Dodin Bouffant comptabilise également 40 000 tickets vendus aux guichets espagnols (A Contracorriente, 0,25 M€). Les 6 autres places sont occupées par 5 habitués du classement et l’inédit Noël joyeux.

La Chine, l’Espagne et l’Allemagne sur le podium des territoires

Comme de coutume, l’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (69 % des entrées mensuelles). Dans le détail, la partie occidentale participe à hauteur de 1,2 million d’entrées au cumul mensuel, tandis que la partie centrale et orientale, fait rare en 2023, ne surperforme pas ce mois-ci ; au contraire, elle affiche la plus forte baisse de la fréquentation pour nos films : moins de 300 000 spectateurs dans la région choisissent un titre français en salle en décembre. C’est l’Asie qui crée la surprise en se plaçant juste derrière l’Europe de l’Ouest avec une part de marché de 18,5 % du total de décembre, et ce grâce au score de Dogman en Chine. Par conséquent, la Chine prend la tête du classement des territoires, suivie de l’Espagne, de l’Allemagne et des Pays-Bas, tous quatre affichant plus de 100 000 entrées en salles.

Le drame se taille la part du lion, l’aventure progresse

En décembre, le drame conserve le titre du genre préféré à l’international (1,26 million de spectateurs, 58 % du total mensuel), et ce grâce aux percées d’Anatomie d’une chute, de Dogman, de La Passion de Dodin Bouffant et de The Old Oak (production minoritaire). Si la comédie et l’animation complètent toujours le podium, l’aventure gagne du terrain et triple ses fans en un mois portée par Les Trois Mousquetaires – Milady. Les productions majoritairement françaises (78 % des entrées totales) et celles en langue française (66 %) se taillent la plus large part des entrées du mois. Les spectateurs de ces dernières baissent de 40 % par rapport à novembre, tandis que ceux de celles en langue étrangère augmentent de 44 %, un nouvel équilibre créé par les carrières étrangères de Dogman et de la production minoritaire The Old Oak. Pour conclure, 1 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (44 % du total mensuel), avec Anatomie d’une chute, The Old Oak et La Passion de Dodin Bouffant en chefs de file.

Les films français dans les festivals internationaux en décembre 2023

Pour terminer l’année, cap sur la région MENA où le Festival International du Film de Marrakech a fait la part belle au cinéma français avec 33 productions sélectionnées. Cette prédominance s’illustre à travers le palmarès qui met à l’honneur deux films récompensés du Prix du Jury : Bye bye Tibériade de Lina Soualem et Les Meutes de Kamal Lazraq. Le Prix de la mise en scène est, quant à lui, remis à Ramata-Toulaye Sy en personne pour Banel & Adama. Pléthore d’artistes sont présents sur place à l’instar de Camille Cottin, Marion Cotillard ou encore Bertrand Bonello. Au même moment, le Red Sea Film Festival se tient en Arabie Saoudite. Cette année, près de 20 productions et coproductions françaises sont sélectionnées, dont Jeanne du Barry de Maïwenn, en sa présence. Le film d’ouverture du Festival de Cannes est, par ailleurs, soutenu financièrement par la Red Sea Film Foundation. Le fonds a aidé d’autres titres cannois, à l’instar du docu-fiction en compétition Les Filles d'Olfa de Kaouther Ben Hania, projeté lui aussi durant la manifestation.

Banel & Adama

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 11 janvier 2024. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.