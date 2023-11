La Semaine du film français, coorganisée par Unifrance et le Bureau du cinéma et des médias de l'Institut Français d'Allemagne, avec le soutien de Yorck Kinogroup et le festival Cinéfête, invitera du 23 au 29 novembre les spectateurs allemands à découvrir le meilleur du cinéma français, une sélection de films à l’affiche des salles germaniques dans les prochains mois.

Comme l'année dernière, le programme pourra être vu simultanément dans de nombreuses villes allemandes. Berlin donc, mais aussi Aix-la-Chapelle, Brême, Cologne, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Fürth, Francfort, Fribourg, Hambourg, Hannovre, Kiel, Munich, Rostoc, Sarrebruck & Weimar.

Les 32 films de cette édition 2023, sélection de films pour la plupart présentés dans les grands festivals internationaux, reflètent la diversité et la vitalité de la production cinématographique francophone, la multiplicité de ses genres et de ses thématiques.



C'est Une année difficile, en la présence de ses réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache – ainsi que de Daniela Elstner et Gilles Pélisson (Unifrance) – qui fera l'ouverture de cette édition à Berlin. Le film sortira en Allemagne le 28 décembre prochain, distribué par Weltkino Filmverleih.



Un focus a par ailleurs été organisé autour de Noémie Lvovsky, en sa présence, au Kino Arsenal du 24 au 29 novembre, avec la projection de sept longs-métrages et un court-métrage.



Sont également attendus dans la capitale (sous réserves) Loubna Abidar, Fanny Ardant, Catherine Corsini, Sébastien Tulard, Nathan Ambrosioni, Sepideh Farsi, Gilles Legardinier, Eugénie Anselin, Éric Gravel, Irène Drésel...

