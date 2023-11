Ce bilan 2022 montre que les programmes français occupent souvent la première position, en termes de diffusion, juste derrière les œuvres anglo-saxonnes et les productions nationales, comme c’est le cas en Allemagne ou en Australie par exemple. Autre fait saillant : la Pologne, pays nouvellement étudié en 2022, émerge comme un territoire particulièrement porteur pour notre création audiovisuelle comme cinématographique d’ailleurs.

C’est toujours l’animation française qui domine les écrans internationaux, tant en temps de diffusion et qu’en nombre de programmes. De Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir à Grizzy et les Lemmings en passant par Paf le chien, la variété de l’offre française continue de séduire les diffuseurs partout dans le monde, y compris dans les marchés les plus inabordables (États-Unis, Mexique).

Parallèlement, nous observons une belle percée de la fiction française. Installée depuis longtemps dans certains pays, à l’instar de Joséphine, ange gardien dont le succès en Italie ne se dément pas, la fiction française franchit une nouvelle étape en termes de réputation internationale. Cette amélioration est visible tant au travers des prix reçus (Lou de Laâge dans Le Bal des folles aux Emmy Awards) qu’au travers des nombreuses retombées dans la presse internationale, et souvent prestigieuse, comme le New York Times ou The Guardian. Ainsi, en 2022, la fiction française est devenue, pour la première fois, le genre le plus exporté.

Portée par des créateurs ambitieux et des coproductions internationales, la fiction française trouve également sa place dans des zones jusqu'alors considérées comme inaccessibles, en particulier les pays anglo-saxons (avec Le Tour du monde en 80 jours en Australie). Bien évidemment, les plateformes de streaming ont largement contribué à amplifier sa notoriété et élargir sa diffusion, comme en témoigne le succès de Paris Police 1900 sur MHz aux États-Unis.

Après avoir été le genre le plus affecté par la crise du COVID en 2021, le documentaire reprend des couleurs avec une nette hausse des ventes internationales (+32 %). Les nombreuses sélections et récompenses en festivals, comme le International Emmy® Award pour Enfants de Daech, les damnés de la guerre, témoignent du succès de ce genre, dont la variété des formats (documentaires de création, court-métrages, reportages, etc.) est une force indéniable pour conquérir les écrans du monde entier. En Pologne et en Suède, le documentaire est désormais le genre le plus diffusé en nombre de programmes.