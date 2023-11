Côté audiovisuel

Señal News remarque la forte présence d’Unifrance au MIPCOM.

Sur le site de la Royal Television Society on lit que la BBC vient de faire l'acquisition de la série Cœurs noirs.

La même chaîne a acheté aussi la saison 2 de Marie-Antoinette, annonce World Screen.

Cyber Group Studios obtient un accord pour la diffusion de Gigantosaurus au Moyen-Orient.

La série Les Sauvages est diffusée sur Europa+, le seul service de streaming à proposer des programmes européens en Amérique Latine et aux Caraïbes.

Audiovisual 451 se fait l’écho du déménagement des Rendez-vous d’Unifrance au Havre.

Deadline remarque Les Filles du feu, "une approche moderniste d’un conte datant d’environ 400 ans".

Troisième saison de Lupin : The Guardian se demande si Omar Sy pourrait être le prochain Bond...

De son côté, Infobae parie déjà sur une 4e saison de cette série phare française.

Dans les salles, le cinéma français affiche d’excellents résultats au box-office européen



Au Danemark, Une belle course devient le film français de l’année, avec plus de 115 000 entrées ! "Un drame drôle et attachant", est-il écrit dans Ekkofilm.

En Pologne, Miraculous : Le film dépasse les 700 000 entrées ! Filmweb écrit : "Un cocktail pour tous les goûts".

Et en Allemagne, Les Choses simples dépasse les 130 000 entrées ! : "Un film qui correspond parfaitement à une idée locale de l’art de vivre à la française", lit-on dans EPD Film.

En Suisse, Bernadette attire plus de 7 000 spectateurs : "Qui d’autre qu’une icône du cinéma français pour incarner une autre icône de la vie politique hexagonale ?", se demande la Tribune de Genève.

Aux Pays Bas, Anatomie d’une chute dépasse les 50 000 entrées ! Cinemagazine lui dédie un élogieux article.

En Roumanie, François Ozon est interviewé par Films in Frame à l'occasion de la sortie de Mon crime : "La comédie doit être comme le champagne : pétillante, effervescente."

Et en Italie, Cinecitta s’est intéressé au film Sur les chemins noirs.

Côté festivals

BreakNews remarque la forte présence du cinéma français au festival sud-coréen de Busan.

Toujours en Corée du sud, Linda veut du poulet ! repart du BIAF avec le Grand Prix, lit-on dans Animation Magazine.

En Allemagne, la revue Critic.de se fait l’écho de la première édition de MyMetaStories.

En Roumanie, Maïwenn présente Jeanne du Barry au Festival Les Films de Cannes.

Au Royaume-Uni, Bye bye Tibériade est primé au BFI, lit-on dans Screen Daily.

En Espagne, Le Règne animal est remarqué au Festival de Sitges : "Que se passerait-il si une pandémie transformait les humains en animaux ?" se demande La Vanguardia.

➡️ L'article en ligne