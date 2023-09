Pour sa 48e édition le grand rendez-vous du cinéma international qu'est le TIFF va présenter en première mondiale plusieurs film français très attendus : Bâtiment 5 de Ladj Ly, Une année difficile de Olivier Nakache et Éric Toledano en Special Presentations, mais aussi La Vénus d'argent d'Héléna Klotz et HLM Pussy de Nora El Hourch en section Platform, ainsi que le premier long-métrage de Mehdi Fikri, Avant que les flammes ne s'éteignent en section Discovery.

Bâtiment 5

Et comme chaque année, le TIFF sera aussi l'occasion d'offrir leur première nord-américaine à de très nombreux films découverts à Cannes (Anatomie d'une chute, Les Filles d'Olfa, L'Été dernier, Banel & Adama) ou à Venise quelques jours plus tôt (La Bête, Zé ou encore le documentaire Bye bye Tibériade)

L'Été dernier

La délégation française

Ces artistes français (ou liés à des films français majoritaires) feront le déplacement au TIFF cette année : Nora El Hourch, Héléna Klotz, Ladj Ly, Justine Triet, Bertrand Bonello, Olivier Nakache, Pio Marmaï, Kaouther Ben Hania, Hiam Abbass, Lina Soualem, Pierre-Henri Gibert, Andrès Peyrot, Ramata-Toulaye Sy, Lkhagvadulam Purev-Ochir, Mehdi Fikri, Paul B. Preciado, Yann Mounir Demange, Carla Melo Gampert.

Unifrance à Toronto

Comme pour les éditions pré-Covid, Unifrance met à la disposition de ses adhérents un espace dédié au sein du Marché du Film, qui se déroule à l'Hôtel Hyatt. Neuf exportateurs français seront cette année présents sur ce stand Unifrance.

Les exportateurs français présents sur le stand Unifrance :

Cette année, Unifrance s’associe à l’Ambassade de France au Canada et à Hollywood North pour une journée de célébration du cinéma et de la culture française à la Campbell House. C’est dans ce cadre qu’Unifrance tiendra, le samedi 9 septembre au soir, sa traditionnelle French Night, soirée rassemblant les équipes de films français en sélection, producteurs, exportateurs, distributeurs et professionnels internationaux, et organisée en partenariat avec la BNP Paribas.

Unifrance organisera également un dîner avec les artistes français afin d'encourager le networking avec les professionnels et journalistes nord-américains.



La présence d’Unifrance au TIFF bénéficie du soutien du Gouvernement français, du CNC, de la PROCIREP, du label « Choose France », de la BNP Paribas et du Consulat général de France à Toronto.





Tous les films français présentés au 48e TIFF

Special Presentations

Discovery

Wavelengths

Platform

Centrepiece

TIFF Docs

TIFF Classics

Court-métrage - Short Cuts

Court-métrage - Wavelengths

L'intégralité des sélections du 48e TIFF sont à retrouver ici