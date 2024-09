Très largement représentée, la France comptait plus d’une centaine de films, toutes sections confondues. 17 d’entre eux concourraient en compétition. Le Prix Unifrance Trouville, doté de 1000 € pour la production et 500 € pour le réalisateur, a été remis à Furieuses de Thomas Vernay, produit par Cumulus, Iconoclast Films et 7ème Étage Production. À cette dotation s’ajoute celle de notre partenaire TitraFilm qui offre à la production 1500 € de prestations techniques à valoir sur un prochain film.



Palmarès

Le 18e marché du film (9-12 septembre)

Dans un contexte économique changeant pour le marché du court métrage, alors que l’association cherche à développer ses activités internationales, en s’affirmant comme lieu de réseautage, de rencontres et d’échanges, Unifrance a apporté son soutien à cette 18e édition du marché, rendez-vous important dans le calendrier des manifestations annuelles. Une attention particulière a été porté aux partenaires de la francophonie, avec des échanges sur les circulations de courts métrages dans les espaces francophones.



Parmi les temps forts, le mercredi 11 septembre, Unifrance a dressé le bilan de l’étude sur les ventes de courts-métrages français à l’international en 2023. Présenté par Axel Scoffier, Secrétaire général d’Unifrance, et Anaïs Colpin, Vice-présidente de la Commission courts-métrages, les résultats démontrent à quel point l’économie du format court doit son salut au travail acharné de l’ensemble des professionnels qui œuvrent au quotidien pour le soutien de la filière.

Cette présentation fut suivie d’une table ronde modérée par Isabelle Le Guern sur l’Exportation du court-métrage dans la francophonie, avec des panélistes de plusieurs pays francophones :

Ils et elles ont décrit les lieux et les dispositifs mis en place propres à leurs structures avant d’échanger avec le public sur les moyens nouveaux à déployer et les coopérations possibles pour une meilleure circulation des œuvres dans l’espace francophone.



Durant cette 18e édition du marché, la présence remarquée d’une délégation africaine fut aussi l’occasion d’un panel « Comprendre le territoire africain », modéré par la productrice Gaëlle Jones, en la présence de :

Claire Diao , PDG de Sudu Connexion

, PDG de Sudu Connexion Joël Tchédré , créateur du Festival Emergence à Lomé ( Togo)

, créateur du Festival Emergence à Lomé ( Trésor Senga, Directeur du Mashariki AF Festival ( Rwanda)



Pour clore ces rencontres professionnelles, Unifrance a offert un cocktail à la Galerie Blaise Factory, en partenariat avec Wallonie Bruxelles Images.