À l’exception de celles des Instituts français, les salles de cinéma avaient quasiment toutes disparu en Afrique subsaharienne francophone au début des années 2000. Dès 2011 et l’ouverture du cinéma Le Normandie à N’Djamena, première salle dotée d’un projecteur numérique en Afrique subsaharienne, un mouvement était enclenché et le nombre de nouvelles salles n’a cessé de progresser depuis 10 ans pour atteindre aujourd’hui plus de 58 écrans en Afrique subsaharienne, 193 si l’on englobe le Maghreb, soit la totalité de l’Afrique francophone.

De l’ouverture du Majestic Ivoire en 2015 à celle du Pathé Dakar en 2022, Unifrance a accompagné ce mouvement selon les préconisations du rapport rédigé en 2014.