Côté Audio

Deadline met en exergue la 30ème édition des Rendez-vous d'Unifrance au Havre, "Le meilleur des dernières offres de la télévision française".

➡️ Lire l'article en ligne





Julia Schulte accorde un entretien à Señal News pour parler de la stratégie ventes de France tv distribution.

➡️ Lire l'article en ligne



The Art Desk remarque la série Sambre, diffusée sur la BBC Four : "Une saga policière française authentique".

➡️ Lire l'article en ligne



Deadline évoque le lancement de la carrière internationale de la série animée Samuel.

➡️ Lire l'article en ligne



Variety annonce la diffusion de La Peste en Espagne et au Portugal.

➡️ Lire l'article en ligne



Newen Connect présente l'adaptation du classique manga Cat's Eyes au MIPCOM, lit-on sur C21 Media.

➡️ Lire l'article en ligne



Et AMC Network annonce la diffusion de la Brigade anonyme sur la chaîne XTRM.

➡️ Lire l'article en ligne





Côté animation

MIAM! distribution sera en charge de la distribution internationale de la série animée pour adultes "S•IRÈNE•S"

➡️ Lire l'article en ligne





Une adaptation pour les 6-10 ans des "Trois Mousquetaires" sera montrée au MIP Junior, annonce World Screen.

➡️ Lire l'article en ligne



Arte gagne le Cartoon Tribute Broadcaster Award au Cartoon Forum 2024, lit-on sur Kid Screen.

➡️ Lire l'artic le en ligne



Et sur Señal News, on apprend que Lapin samouraï : Les chroniques d'Usagi sera bientot diffusé sur écrans allemands et hongrois.

➡️ Lire l'article en ligne





Côté sorties cinéma

Au Portugal, le Jornal de Noticias publie un entretien de Reem Kherici pour la sortie de son film Chien et chat.

➡️ Lire l'article en ligne



La Passion de Dodin Bouffant est "une fusion vietnamo-française très accueillante", écrit le site FilmWeb lors de sa sortie en Pologne.

➡️ Lire l'article en ligne



La revue britannique Hey You Guys publie un entretien de Cédric Kahn à l'occasion de la sortie du Procès Goldman au Royaume Uni.

➡️ Lire l'a rticle en ligne



Une année difficile arrive en Australie. La revue The Nightly lui consacre un article élogieux.

➡️ Lire l'article en ligne



En Norvège, Cine.no publie un entretien de Léa Todorov pour la sortie de La Nouvelle Femme : "Vouloir montrer la femme derrière le mythe".

➡️ Lire l'article en ligne



"Une histoire particulièrement loufoque", écrit le New York Times à propos de Daaaaaalí !, récemment sorti aux États-Unis.

➡️ Lire l'article en ligne