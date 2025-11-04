Unifrance renouvelle son partenariat avec le Rotterdam Lab pour permettre à deux producteurs français de participer en 2026 à ce prestigieux programme, dans le cadre du International Film Festival Rotterdam (IFFR).
Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’accompagnement du court au long métrage de producteurs et productrices émergents français.
Les producteurs adhérents d’Unifrance répondant aux critères d’éligibilité peuvent envoyer leur candidature dès maintenant !
Au programme du Rotterdam Lab : des ateliers sur le financement et développement de projet, la coproduction internationale, la vente et la distribution, et l’innovation dans l’industrie du cinéma.
Plus de 70 producteurs participent à Rotterdam Lab chaque année.
La délégation française sera également accréditée au CineMart, ce qui permettra aux participants d’élargir et nourrir leurs réseaux internationaux dans le cadre d’un des plus prestigieux marchés européens.
Le Rotterdam Lab se déroulera du 31 janvier au 4 février.
Critères d’éligibilité :
- Avoir produit au moins 2 courts-métrages, pas plus de deux longs ou avoir un projet de premier long-métrage en développement.
- Être adhérent Unifrance (cotisation 2026)
Pièces à fournir (1 page maximum par document, merci de rassembler tous les éléments dans un seul dossier) :
- Biographie / Filmographie
- Profil de la société de production
- Lettre de motivation
- Lettre de recommandation rédigée par une personnalité de l’industrie
Tous les documents doivent être rédigés en anglais.
La sélection des profils est assurée par l’équipe du Rotterdam Lab.
Deadline : Vendredi 12 décembre 2025
Merci d’adresser votre candidature et vos demandes d’information au contact suivant : tiziana.degidio@unifrance.org
À noter :
- Le partenariat d’Unifrance couvre la participation au programme, les frais d’hébergement pour 5 nuits, l’accréditation au CineMart (accès à toutes les projections et aux événements de marché).
- Les frais de transport seront à la charge du participant.
- Chaque candidat s’engage à participer à l’entièreté du programme Rotterdam Lab et à suivre l’agenda fourni par l’équipe du Festival.
