Au programme du Rotterdam Lab : des ateliers sur le financement et développement de projet, la coproduction internationale, la vente et la distribution, et l’innovation dans l’industrie du cinéma.

Plus de 70 producteurs participent à Rotterdam Lab chaque année.

La délégation française sera également accréditée au CineMart, ce qui permettra aux participants d’élargir et nourrir leurs réseaux internationaux dans le cadre d’un des plus prestigieux marchés européens.

Le Rotterdam Lab se déroulera du 31 janvier au 4 février.



Critères d’éligibilité :

Avoir produit au moins 2 courts-métrages, pas plus de deux longs ou avoir un projet de premier long-métrage en développement.

Être adhérent Unifrance (cotisation 2026)

Pièces à fournir (1 page maximum par document, merci de rassembler tous les éléments dans un seul dossier) :

Biographie / Filmographie

Profil de la société de production

Lettre de motivation

Lettre de recommandation rédigée par une personnalité de l’industrie

Tous les documents doivent être rédigés en anglais.

La sélection des profils est assurée par l’équipe du Rotterdam Lab.

Deadline : Vendredi 12 décembre 2025

Merci d’adresser votre candidature et vos demandes d’information au contact suivant : tiziana.degidio@unifrance.org

À noter :