Le 4e Bilan audiovisuel d'Unifrance se dévoile en une toute nouvelle version. Les traditionnelles 10 fiches pays portant sur les chaînes de télévision linéaires sont enrichies d'une analyse globale couvrant l'ensemble des 14 pays étrangers étudiés. Compte tenu des frontières de plus en plus poreuses de l'exploitation audiovisuelle, le choix a été fait de compléter ce bilan en réalisant une deuxième partie entièrement consacrée aux plateformes SVOD, également composée d'une analyse globale et de fiches pays. Les données séparent les films & unitaires des séries, en se focalisant sur les trois genres principaux : animation, documentaire et fiction.

Ainsi, on découvre que, parmi les diffusions d'œuvres étrangères (productions locales exclues) sur les chaînes linéaires étrangères en 2024, la France occupe la 3e place du classement des pays d'origine. En se situant derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, et loin devant ses voisins européens, l'Hexagone est le premier pays non-anglophone le plus représenté. La majorité des œuvres tricolores parviennent à s’exporter hors de nos frontières : au total, 4 692 productions françaises distinctes sont diffusées sur les chaînes de télévision étrangères en 2024. Principalement composée de séries, l'animation concentre trois quarts des diffusions tricolores, tandis que la fiction constitue la moitié de l'offre de titres, suivie par le documentaire. Les programmes audiovisuels et les films français sont les plus nombreux et les plus présents sur le plus de chaînes distinctes en Espagne, devant la Pologne et le Canada très proche de l’Allemagne. Dans les pays précités (hors Canada) et en République tchèque, ils représentent plus de 10 % des premières diffusions d’œuvres étrangères. Hors Europe, le Canada et le Brésil sont les marchés les plus francophiles de l’échantillon des 14 pays étrangers étudiés. Enfin, Česká televize est le diffuseur public étranger où l’on trouve le plus d’œuvres françaises.

En ce qui concerne les plateformes SVOD, comme c'est le cas pour les chaînes de télévision linéaires, les États-Unis se taillent la part du lion et captent plus d’un tiers du contenu étranger et près de la moitié des nouvelles sorties étrangères (productions locales exclues). Le Royaume-Uni, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud sont les autres plus gros pourvoyeurs de contenu des plateformes. Quant à la France, elle occupe la 5e place et s'illustre comme étant le premier pays européen non-anglophone en nombre de nouvelles sorties étrangères en 2024. L’offre de films et unitaires est supérieure à celle des séries, avec un volume de lancements largement en faveur des premiers par rapport aux secondes. La fiction est le genre prépondérant, tandis que le documentaire devance l’animation. L’Europe est la première zone de sortie des productions françaises à l’international en 2024. Si la partie Ouest du continent l’emporte selon le nombre, la partie Est, elle, domine selon la part de présence. L’Asie est la première zone géographique extra-européenne selon le premier critère, tandis que l’Afrique l’est selon le second. Les classements des pays (en nombre et en part) hissent la Pologne en tête, suivie de l’Allemagne. L’échantillon de plateformes SVOD étrangères qui font l’acquisition d’œuvres françaises et les diffusent est très diversifié, se composant à la fois de géants du streaming américains, de plateformes de niche et thématiques, et de services en ligne des chaînes de télévision linéaire traditionnelles et des opérateurs de téléphonie. Et dans 23 d’entre elles, la France représente plus de 10 % des nouvelles sorties d’œuvres étrangères en 2024.

Les grands indicateurs des programmes audiovisuels et des films français

à l'international en 2024

Sur les chaînes de télévision :

14 326 premières diffusions = 7,1 % des premières diffusions par rapport aux premières diffusions d'œuvres étrangères.

premières diffusions = des premières diffusions par rapport aux premières diffusions d'œuvres étrangères. La France est le 3e pays le plus représenté en nombre de premières diffusions étrangères.

pays le plus représenté en nombre de premières diffusions étrangères. 3 816 films & unitaires français et 876 séries bénéficient d'au moins une diffusion.

films & unitaires français et séries bénéficient d'au moins une diffusion. L'Espagne est le premier pays selon les premières diffusions.



Sur les plateformes SVOD :

12 093 nouvelles sorties = 4,2 % des nouvelles sorties par rapport aux nouvelles sorties d'œuvres étrangères.

nouvelles sorties = des nouvelles sorties par rapport aux nouvelles sorties d'œuvres étrangères. La France est le 5e pays le plus représenté en nombre de nouvelles sorties étrangères.

pays le plus représenté en nombre de nouvelles sorties étrangères. 3 046 films & unitaires français et 563 séries bénéficient d'au moins une nouvelle sortie.

films & unitaires français et séries bénéficient d'au moins une nouvelle sortie. La Pologne est le premier pays selon les nouvelles sorties.