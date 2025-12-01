Plus de 3 000 professionnels du secteur du contenu, en provenance du monde entier, seront présents au Content London pour créer de nouveaux partenariats autour des idées et initiatives les plus innovantes.

Au programme des professionnels présents : Marché de développement, conférences, projections, speed networking, déjeuners, cocktails et soirées.

Unifrance soutien le déplacement de 30 personnes accréditées, issues de 17 sociétés.