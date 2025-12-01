Unifrance accompagnera 17 sociétés audiovisuelles françaises au prochain Content London (1-4 décembre), marché de référence mondiale pour le développement de contenus audiovisuels, axé sur la création, la coproduction, le financement et la distribution de contenus télévisuels et numériques.
Plus de 3 000 professionnels du secteur du contenu, en provenance du monde entier, seront présents au Content London pour créer de nouveaux partenariats autour des idées et initiatives les plus innovantes.
Au programme des professionnels présents : Marché de développement, conférences, projections, speed networking, déjeuners, cocktails et soirées.
Unifrance soutien le déplacement de 30 personnes accréditées, issues de 17 sociétés.
- Studiofact Rights
- Wild Bunch TV
- France tv distribution
- ZED
- Java Films
- STUDIO TF1
- Beliane
- Mediawan Rights
- SKLAN&KA / KAM&KA
- Gaumont
- Glance Médiamétrie
- White Lion Films
- Film & Picture
- APC Studios
- Elephant International
- Perpetual Soup
- Lukarn
