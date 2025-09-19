La 73e édition du Festival international du film de San Sebastián s'est achevée samedi 27 septembre par un palmarès qui a couronné Les Dimanches, de Alauda Ruiz de Azúa, film coproduit pour la France par Le Pacte, structure qui en assure également les ventes internationales.

Plusieurs prix viennent également couronner Histoires de la bonne vallée de José Luis Guerín (coproduit par Perspective Films), Six jours ce printemps-là, de Joachim Lafosse (Les Films du Losange) ou encore La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania (Tanit Films).

L'omniprésence de la production française dans ce palmarès souligne une fois de plus l'importance internationale des coproductions tricolores. À signaler également que les œuvres majoritaires Amélie et la métaphysique des tubes, La Tour de glace et Le Mystérieux Regard du flamant rose ont été récompensées.

Unifrance félicite chaleureusement les artistes, les sociétés de production et de vente récomponsées à l'issue de cette très belle édition !