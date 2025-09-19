La 73e édition du Festival international du film de San Sebastián s'est achevée samedi 27 septembre par un palmarès qui a couronné Les Dimanches, de Alauda Ruiz de Azúa, film coproduit pour la France par Le Pacte, structure qui en assure également les ventes internationales.
Plusieurs prix viennent également couronner Histoires de la bonne vallée de José Luis Guerín (coproduit par Perspective Films), Six jours ce printemps-là, de Joachim Lafosse (Les Films du Losange) ou encore La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania (Tanit Films).
L'omniprésence de la production française dans ce palmarès souligne une fois de plus l'importance internationale des coproductions tricolores. À signaler également que les œuvres majoritaires Amélie et la métaphysique des tubes, La Tour de glace et Le Mystérieux Regard du flamant rose ont été récompensées.
Unifrance félicite chaleureusement les artistes, les sociétés de production et de vente récomponsées à l'issue de cette très belle édition !
Toute la production française récompensée au 73e Zinemaldia
- Concha d'or du Meilleur film : Les Dimanches de Alauda Ruiz de Azúa
- Concha d'argent du Meilleur réalisateur : Joachim Lafosse pour le film Six jours ce printemps-là de Joachim Lafosse
- Prix spécial du jury : Histoires de la bonne vallée de José Luis Guerín
- Prix du meilleur scénario : Six jours ce printemps-là de Joachim Lafosse
- Prix de la meilleure photographie : Los Tigres de Alberto Rodríguez
- Prix du public : La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Prix du public pour un film européen : Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade, Liane-Cho Han
- Prix Zabaltegi-Tabakalera : La Tour de glace de Lucile Hadžihalilović
- Mention spéciale Prix Horizontes : The Ivy de Ana Cristina Barragán
- Prix FIPRESCI : Les Dimanches de Alauda Ruiz de Azúa
- Prix à la coopération espagnole : Histoires de la bonne vallée de José Luis Guerín
- Prix Irizar au Cinéma Basque : Les Dimanches de Alauda Ruiz de Azúa
- Prix FEROZ Zinemaldia : Les Dimanches de Alauda Ruiz de Azúa
- Euskadi Basque Country 2030 Agenda Award : La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Prix Culinary Zinema : Mam de Nan Feix
- Prix Dama Youth : Le Mystérieux Regard du flamant rose de Diego Céspedes
- Prix SIGNIS : Les Dimanches de Alauda Ruiz de Azúa
- Lurra - Greenpeace Award : Histoires de la bonne vallée de José Luis Guerín
L'intégralité du palmarès est à retrouver ici
