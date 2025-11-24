Les nominations pour les International Emmy® Awards 2025 ont été annoncées le jeudi 25 septembre par l'Academy of Television Arts & Sciences. Quatre programmes français (sur 26 pays producteurs) ont été nommés parmi les 16 catégories.
Les International Emmy Awards sont décernés depuis 1969 et récompensent l'excellence dans les programmes de télévision diffusés originairement hors des États-Unis. Ils seront remis cette année le 24 novembre, à New York.
Toutes les nominations pour l'audiovisuel français
Catégorie ‘Arts Programming'
Catégorie ‘Comedy'
- Iris, de Doria Tillier, Jean-Baptiste Pouilloux & Constance Verluca – Les films entre 2 et 4 / CANAL+
Catégorie ‘Current Affairs'
- Philippines : les petits forçats de l'or de Antoine Védeilhé, Germain Baslé, Marco Romas et Mahak Gupta - Arte GEIE / Keyi Productions
Catégorie ‘Documentary'
Tous les nommés se réuniront à New York, du 21 au 23 novembre (le week-end précédant la cérémonie de remise des prix), au International Emmy® World Television Festival pour des panels, des présentations et des événements spéciaux.
--> L'intégralité des nominations est à retrouver ici.
