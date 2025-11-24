Les nominations pour les International Emmy® Awards 2025 ont été annoncées le jeudi 25 septembre par l'Academy of Television Arts & Sciences. Quatre programmes français (sur 26 pays producteurs) ont été nommés parmi les 16 catégories.

Les International Emmy Awards sont décernés depuis 1969 et récompensent l'excellence dans les programmes de télévision diffusés originairement hors des États-Unis. Ils seront remis cette année le 24 novembre, à New York.