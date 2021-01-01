Entre janvier et août 2025, 1 production française dépasse les 7 millions d'entrées à l'international, et 5 autres les 500 000.

Top 10 des films français d'animation à l'international entre janvier et août 2025 selon les entrées

*Production de financement minoritairement français.

Dans la continuité des dernières années, l'animation française demeure un ambassadeur privilégié de la production cinématographique hexagonale à l'international, notamment dans des zones géographiques lointaines ou moins francophiles. La production franco-lettonne multiprimée Flow est le titre tricolore le plus vu sur grand écran à travers les cinq continents à la fin août en 2025 ! Plus de 8 millions de petits et grands sont tombés sous le charme du chat noir, dont plus de la moitié sont issus des pays d'Amérique latine : 2,2 millions au Mexique (Canibal, 6,8 M€ de recettes), 421 000 au Brésil (Mares, 1,4 M€), 357 000 au Chili (BF, 1,4 M€), 330 000 en Colombie (Cineplex, 0,9 M€), 315 000 au Pérou (BF, 0,9 M€) ou encore 262 000 en Argentine (BF, 1,1 M€). Dans le reste du monde, Flow réunit également 676 000 spectateurs en Chine (China Film, 3,6 M€), 294 000 au Royaume-Uni & Irlande (Curzon, 2,7 M€) et 294 000 en Allemagne (MFA+, 2,5 M€).



Le Mexique s'illustre comme étant le premier marché en nombre de spectateurs pour le cinéma français. En plus du précité Flow, la liste des films animés plébiscités localement inclut aussi Falcon Express et ses 180 000 tickets vendus (Corazón, 0,4 M€), ou encore Pattie et la colère de Poséidon, porté par 135 000 entrées (Zima, 0,5 M€). Ces deux exemples décrivent la double nature de l'offre française d'animation : d'un côté, les propositions inédites qui débutent hors Hexagone ; de l'autre, des titres qui poursuivent leur tournée internationale qui s'étale sur plusieurs années. Au premier groupe, au même titre que Falcon Express, appartient le minoritaire Une nuit au zoo, qui frôle les 2 M$ aux États-Unis & Canada anglophone (Viva, 167 000 entrées) et fédère 133 000 Russes (Atmosfera, 0,4 M€) et 75 000 Ukrainiens (UFD, 0,3 M€). Au deuxième groupe reviennent les 8 autres films du top 10. 66 000 Espagnols ne manquent pas Petit Panda en Afrique (Vercine, 0,4 M€), 57 000 Japonais découvrent Mon ami robot (The Klockworx, 0,6 M€) et 35 000 Italiens optent pour Les Inséparables, 3 productions minoritairement françaises. Le carton de 2023, Miraculous - Le Film, débute en Bulgarie et enthousiasme 41 000 spectateurs (Pro, 0,2 M€), tandis qu'Angelo dans la forêt mystérieuse affiche 50 000 tickets vendus au Vietnam (Skyline, 0,2 M€) et plus de 10 000 en Serbie & Monténégro (MegaCom, 0,04 M€). Sur ce dernier marché, le film se hisse en tête parmi les sorties françaises de 2025 ! Enfin, il faut saluer la large circulation dont bénéficie La Plus Précieuse des Marchandises, arrivé dans une trentaine de pays étrangers.

Angelo dans la forêt mystérieuse

Même si elles n'accèdent pas au top 10 ci-dessus, d'autres nouveautés françaises d'animation se sont exportées depuis le début de l'année, à l'image d'Amélie et la métaphysique des tubes et des productions minoritaires Hola Frida, La Vie en gros, Sauvages et Slocum et moi.

Les prochaines sorties de films français d'animation en salle à l'international

*Production de financement minoritairement français.

Maya, donne-moi un titre