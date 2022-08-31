Davka est un adolescent qui vit dans les immeubles soviétiques délabrés de Oulan-Bator. Avec sa camarade de classe Anuka, ils parlent de mangas et de sexe. Quand Davka rencontre une femme plus âgée, sa vision des rapports intimes et des relations amoureuses est forcée de changer.

Présenté en avant-première à la 79e Mostra internationale de cinéma de Venise (2022) où il a remporté le prix Orizzonti du Meilleur court-métrage, Snow in September a été, quelques semaines plus tard, sacré meilleur court-métrage international au TIFF.

Depuis ce film, la cinéaste a réalisé le long-métrage Un jeune chaman, et un nouveau court, Une fenêtre plein sud, présenté cette année au Locarno Film Festival.

Remerciements à Aurora Films et Fløw.



