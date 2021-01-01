Depuis l’année 2018, le marché du court-métrage français est en hausse constante. En 2024, le chiffre d’affaires, le nombre de ventes et le nombre de films atteignent le niveau le plus élevé depuis que cette étude est réalisée (2009), en battant des records : respectivement 1,19 M€, 3 855 et 1 477 !

Pendant l'année étudiée, certaines tendances se confirment : le long cycle de vie des courts-métrages sur les marchés étrangers, la prédilection des acheteurs pour les formats les plus courts ou encore la consolidation de la place des plateformes parmi les diffuseurs de courts. L'essor de l'animation parmi les genres et le retour d'acheteurs qui avaient beaucoup investi dans l'acquisition de productions hexagonales par le passé caractérisent tout particulièrement 2024.

En ce qui concerne les festivals, ils renouvellent leur intérêt pour l'offre française, incontournable dans leurs sélections et au sein des palmarès.

Ce bilan se présente dans un format renouvelé. La structure a été réorganisée et rendue plus cohérente : le sens de la lecture propose d'abord un commentaire qui met en avant les tendances de l'année 2024, enrichi d’expériences partagées par de professionnels du secteur récoltées pendant des entretiens qualitatifs ; puis, des graphiques et des tableaux qui permettent de suivre l'évolution des indicateurs au fil des dix dernières années, et répartis selon 3 grands thèmes – l’analyse des œuvres, l’analyse des zones géographique et l’analyse des acheteurs.

LES GRANDS INDICATEURS EN 2024

À l'export

1 185 239 € de chiffre d'affaires, 3 885 ventes et 1 477 titres vendus.

de chiffre d'affaires, ventes et titres vendus. 900 acheteurs, dont le leader est Disney+ (États-Unis).

acheteurs, dont le leader est (États-Unis). L' animation représente plus de 60 % de l'export total.

représente plus de de l'export total. Letter to a Pig , premier court-métrage français selon le chiffre d'affaires.

, premier court-métrage français selon le chiffre d'affaires. 27 , premier court-métrage français selon le nombre de ventes.

, premier court-métrage français selon le nombre de ventes. L'Amérique du Nord et les États-Unis sont respectivement la première zone géographique et le premier pays selon le chiffre d'affaires.

Dans les festivals

699 courts-métrages français sélectionnés et 1 634 présentations dans 91 festivals étrangers suivis.

courts-métrages français sélectionnés et présentations dans festivals étrangers suivis. 157 prix remportés.

prix remportés. Wander to Wonder, premier court-métrage français selon le nombre de sélections.