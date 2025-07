Olla, originaire d'Europe de l'Est, répond à une annonce sur un site de rencontres et s'installe chez Pierre et sa mère âgée, qui vivent en province. Mais la vie domestique va prendre une tournure inattendue... et explosive.

Pour Olla, ce premier court-métrage acide et subversif, a tourné à Nevers, l'actrice Ariane Labed dressait un portrait domestique au vitriol. Le film a reçu trois prix au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, et a été présenté dans le monde entier, notamment au Sundance Film Festival.



Pour voir le film (avec sous-titres anglais),

cliquez sur l'image ci-dessous