Musique, rencontres et cinéma sont au programme de cette édition 2025 qui se tiendra du 4 au 8 juillet et qui rassemblera comme chaque année deux manifestations simultanées : à Paris, Dolcevita-sur-Seine valorisera des œuvres italiennes, et à Rome, Nouvelle Vague sul Tevere mettra en lumière une sélection de films français récents, ainsi que deux films de patrimoine. Les projections des films seront accompagnés pour certains par les artistes françaises Laure Calamy et Rebecca Zlotowski, qui viendront échanger avec le public italien.



Les films français projetés :



Unifrance fera découvrir, à Rome, ses 10 to Watch 2025 à travers l’organisation d’une exposition de portraits, réalisés par la photographe Marie Rouge à l’occasion des Rendez-vous d’Unifrance à Paris. Le vernissage se tiendra à la Casa del Cinema le 4 juillet, lieu où se dérouleront les projections des films.



En complément des festivités aura lieu, le 7 juillet à la Villa Medicis, la remise des prix du concours Ristretto, concours de courts-métrages organisé avec La fémis et le Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC). Les deux films gagnants seront projetés dans la soirée.



Le site officiel