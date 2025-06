Présenté en avant-première à plus de 900 lycéens dans dix villes italiennes – de Rome à Turin, de Milan à Bari, de Bologne à Foggia – Jouer avec le feu (sorti en Italie avec le titre “Noi e loro” par I Wonder Pictures) a suscité de fortes émotions et réflexions.

"Nous gardons un merveilleux souvenir de nos échanges avec les lycéens et nous sommes particulièrement touchées qu’un film qui défend la démocratie et les valeurs humanistes soit récompensé par les jeunes Italiens", ont déclaré les réalisatrices Delphine et Muriel Coulin.

Le film a ému et suscité des débats passionnés sur le huis clos familial entre un père et ses deux fils, avec en toile de fond la violence suscitée par les extrêmes politiques. "Je connais le monde et la vie mieux que vous sur le plan théorique et intellectuel, parce que j’ai plus d’expérience” a dit Vincent Lindon en s’adressant aux lycéens du Prix Palatine. "Mais vous connaissez mieux le monde d’aujourd’hui de manière organique. Et c’est vous qui trouverez les réponses."

En Italie étaient également en compétition Stella est amoureuse de Sylvie Verheyde (distributeur No.Mad Entertainment) et Diamant brut d’Agathe Riedinger (distributeur Academy Two). Les films ont été sélectionnés en collaboration avec le festival Rendez-vous – Nuovo cinema francese organisé par l’Institut Français d’Italie et Unifrance.

Côté cinéma italien, c'est Prima la vita de Francesca Comencini qui a été sacré Meilleur film italien par le jury étudiant français.

Avec plus de 50 projections entre les deux pays et 40 lycées participants, l’édition 2025 du Prix Palatine est un véritable succès. Les jeunes ont pu débattre avec les cinéastes, voter leurs œuvres préférées et participer à un concours de courts-métrages récompensés avec des voyages d’élèves et professeurs entre Paris et Rome.

