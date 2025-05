Content Warsaw propose, du 2 au 5 juin, un marché de trois jours, des projections et une conférence au cœur de l'Europe de l'Est, dans le complexe de cinéma Kinogram de Varsovie. Lors de cette deuxième édition, et pour la deuxième fois consécutive, Unifrance hébergera sur son stand des sociétés françaises de ventes audiovisuelles.