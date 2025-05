Les artistes qui intègrent les "10 to Watch" sont sélectionnés par un comité de journalistes cinéma (Variety, Screen International, Cineuropa, The Hollywood Reporter, France Inter). La liste des 10 to Watch 2025 a été révélée par Unifrance en janvier dernier, dans le cadre des Rendez-vous d'Unifrance à Paris.

Le Festival de Cannes est une belle occasion pour Unifrance de mettre en lumière ces 10 artistes - réalisatrices et réalisateurs, actrices et acteurs - lors d’une journée qui leur est consacrée le mercredi 21 mai : un déjeuner avec la presse française et étrangère, suivi d’une montée des marches, puis d’un dîner sur la Terrasse Unifrance.

Seront ainsi présents Adam Bessa, Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Julien Colonna, Louise Courvoisier, Sayyid El Alami, India Hair, Lou Lampros, Jonathan Millet, Megan Northam et Agathe Riedinger.



Leur actualité à Cannes :

Louise Courvoisier : Membre du Jury Un Certain Regard du 78e Festival de Cannes

Membre du Jury Un Certain Regard du 78e Festival de Cannes India Hair : Jeunes Mères de Luc et Jean-Pierre Dardenne - Sélection Officielle (Compétition)

Jeunes Mères de Luc et Jean-Pierre Dardenne - Sélection Officielle (Compétition) Megan Northam : Urchin de Harris Dickinson - Sélection Officielle (Un Certain Regard)



Pour toute demande presse autour des 10 to Watch d'Unifrance, merci de contacter betty.bousquet@unifrance.org



L'opération 10 to Watch à Cannes bénéficie de la complicité du Festival de Cannes, et du précieux soutien de Screen International, L'Oréal Paris et Davines.

--> Le dossier de presse de l'opération 10 to Watch 2025 d'Unifrance est à télécharger (en anglais)