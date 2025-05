LES LIEUX

La Terrasse Unifrance à Cannes, lieu privilégié au service du cinéma français à l’international

La Terrasse Unifrance s'installera pour la huitième année au 5 rue des Belges, à deux pas du Palais des Festivals, dans un espace réparti sur 3 niveaux destiné à l’accueil des équipes des productions françaises sélectionnées pour leurs interviews avec la presse internationale.



Le lieu accueillera également de nombreux événements privés (sur invitation) : cocktails (en l’honneur des distributeurs étrangers et des exportateurs français, autour de l’animation, du documentaire…), remise du Prix Unifrance du court-métrage, petits-déjeuners (en présence du réseau des attachés audiovisuels, OFAJ), déjeuners et dîners (autour de la Semaine de la Critique, en l'honneur des 10 to Watch d'Unifrance ou encore des lauréats du Prix Unifrance du court-métrage).



La Terrasse Unifrance servira également de décor aux interviews vidéo réalisées par Unifrance avec les artistes, afin d’accompagner la promotion à Cannes et, ultérieurement, la sortie des films à l'international. Ces vidéos nourriront aussi la nouvelle politique éditoriale d'Unifrance en direction des publics locaux à l'étranger, sur les réseaux sociaux. Un studio photo (confié à la photographe Laura Stevens) permettra de réaliser des portraits qui pourront notamment être mis à disposition de la presse internationale et des festivals internationaux dont Unifrance est partenaire.



Une exposition photo composée de portraits de cinéastes et comédiens réalisés par Marie Rouge à l’occasion des Rendez-vous d'Unifrance à Paris et du Festival de Cannes, sera également présentée sur la Terrasse Unifrance.





Le stand Unifrance au Marché du Film

Unifrance sera présente aux côtés des professionnels à travers son stand de 95 m2 situé dans l’enceinte du Marché du Film (Riviera-L0), qui pourra accueillir les rendez-vous des producteurs et exportateurs adhérents d'Unifrance, et hébergera 2 sociétés d'export : MPM Premium et Salaud Morisset.

Cet espace sera également le lieu des rencontres des équipes d’Unifrance avec leurs interlocuteurs : directeurs et sélectionneurs de festivals étrangers, distributeurs internationaux, représentants de plateformes VOD, exportateurs, responsables de marchés, attachés audiovisuels, institutionnels, conseillers culturels, partenaires et professionnels de l’export.



Deux happy hours (sur invitation uniquement), destinées à favoriser – sur un mode convivial – les échanges entre les professionnels français et leurs homologues étrangers, sont prévues autour des festivals étrangers et des producteurs.

LES TEMPS FORTS

Lancement du marché sur la Terrasse Unifrance avec les distributeurs étrangers et les exportateurs français

Le traditionnel cocktail, mettant à l’honneur les distributeurs étrangers et les exportateurs français, se tiendra le mercredi 14 mai (sur invitation uniquement) sur la Terrasse Unifrance. Cette rencontre, qui marquera le début du marché, sera suivie de nombreux événements professionnels qui se tiendront soit sur la Terrasse Unifrance, soit sur le stand Unifrance, à l’instar du petit-déjeuner de travail qui rassemblera les attachés audiovisuels français et les équipes d’Unifrance (17 mai).

Le documentaire français sur la Terrasse Unifrance

Le jeudi 15 mai, Unifrance s'associera à Cannes Docs & EURODOC pour accueillir, sur la Terrasse Unifrance, le cocktail d'ouverture de Cannes Docs (sur invitation uniquement).





Rencontres autour de l’export

Unifrance participera au déjeuner consacré au cinéma français dans le monde organisé par le CNC sur sa plage, le jeudi 15 mai, et qui réunira une centaine d’invités français et étrangers : institutionnels, distributeurs, directeurs de festivals, exportateurs…



L'animation française sur la Terrasse Unifrance

Le dimanche 18 mai, Unifrance s'associera au Marché du Film / Animation Day pour mettre l'animation à l'honneur dans le cadre d'un cocktail sur la Terrasse Unifrance, en partenariat avec le Festival international du film d'animation d'Annecy, German Films / Animation Germany, Czech Audiovisual Fund, et National Film Centre of Latvia (sur invitation uniquement).



Le court-métrage français sur la Terrasse Unifrance

Le mardi 20 mai aura lieu la cérémonie de remise du 23e Prix Unifrance du court-métrage ainsi que le 7e Prix du distributeur de court-métrage Unifrance x Fête du court-métrage , en présence des lauréats et des membres des jurys 2025. La cérémonie sera suivie d'un cocktail et d'un dîner rassemblant les lauréats (sur invitation uniquement).

Le jeudi 22 mai, Unifrance organisera un petit-déjeuner du court-métrage , réunissant les réalisateurs et réalisatrices des courts-métrages français sélectionnés à travers toutes les sections cannoises (sur invitation uniquement).

, réunissant les réalisateurs et réalisatrices des courts-métrages français sélectionnés à travers toutes les sections cannoises (sur invitation uniquement). Une visite guidée des œuvres immersives en sélection sera organisée pour les adhérents d’Unifrance en partenariat avec le festival.





LES 10 TO WATCH À CANNES



Initiée par Unifrance en 2014, l’opération 10 to Watch souhaite contribuer à l'émergence des nouveaux artistes du cinéma français à l’international, en développant leur notoriété hors de nos frontières (auprès des journalistes, sélectionneurs de festivals, diffuseurs et grand public étrangers) pour ainsi participer au renouvellement des icônes du cinéma français.



Les artistes qui intègrent les 10 to Watch sont sélectionnés par un comité de journalistes cinéma (Variety, Screen International, Cineuropa, The Hollywood Reporter, France Inter). La liste des 10 to Watch 2025 a été révélée par Unifrance en janvier dernier, dans le cadre des Rendez-vous d’Unifrance à Paris.



La mise en lumière de ces talents émergents à Cannes se fera le mercredi 21 mai par l’entremise d’un déjeuner avec la presse française et étrangère, suivi d’une montée des marches orchestrée avec la complicité du Festival de Cannes, puis d’un dîner sur la Terrasse Unifrance. Seront ainsi présents Adam Bessa, Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma, Julien Colonna, Louise Courvoisier, Sayyid El Alami, India Hair, Lou Lampros, Jonathan Millet, Megan Northam et Agathe Riedinger.



Des contenus vidéo (interviews, rencontres croisées…) seront également produits par Unifrance à cette occasion, afin de promouvoir cette nouvelle génération d’artistes sur les réseaux sociaux, auprès du public étranger.



Pour toute demande presse autour des 10 to Watch d'Unifrance, merci de contacter betty.bousquet@unifrance.org



L'opération 10 to Watch à Cannes bénéficie de la complicité du Festival de Cannes, et du précieux soutien de Screen International, L'Oréal Paris et Davines.





COUVERTURE EN LIGNE

Unifrance sera présente pendant le festival sur ses réseaux sociaux habituels (Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Bluesky, ainsi que sur YouTube) pour pour rendre compte de la présence des films et des artistes français à Cannes : interviews de cinéastes et artistes du cinéma français, capsules consacrées à l'opération 10 to Watch...



Cette couverture sera amplifiée grâce à la présence à Cannes, aux côtés d'Unifrance, des créateurs de contenus Cécilia Jourdan & Criselis Pérez (@hellofrench) et Víctor Salmerón (@cinemaexcelsiorr). La communication plus institutionnelle sera quant à elle réservée à LinkedIn.



----

La présence d'Unifrance à Cannes bénéficie du précieux soutien de : Estandon Coopérative en Provence, Super Bock, Nespresso, Acqua Panna & San Pellegrino, Dammann Frères, Davines et L'Oréal Paris.

Unifrance remercie également ses partenaires : République française, CNC, Institut français, PROCIREP et TitraFilm.



Ainsi que les mécènes du Fonds de dotation Unifrance : Accor (Grand Mécène), BNP Paribas (Mécène) et Vranken-Pommery Monopole (Mécène).