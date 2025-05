La cérémonie officielle d'ouverture de cette édition a eu lieu à Pékin ce 26 avril, en présence des marraines Isabelle Huppert et Zhao Tao, ainsi que des cinéastes Patricia Mazuy, Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière et Martin Bourboulon, et de Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance.



Zhao Tao est l’un des visages les plus puissants et les plus élégants du cinéma chinois contemporain. Muse du cinéma de Jia Zhang-Ke, sacrée meilleure actrice en 2012 aux David di Donatello italiens, elle est sans aucun doute l’une des grandes ambassadrices du cinéma chinois en France et dans le monde. Leur présence conjointe est un symbole fort du dialogue artistique et humain que nourrissent le cinéma chinois et le cinéma français.

Le même jour, et toujours à Pékin, avait lieu la première du festival dans la capitale, avec la projection du Comte de Monte-Cristo, au cinéma Broadway et en présence des réalisateurs Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte. De son côté, Isabelle Huppert a présenté Sidonie au Japon devant un public conquis !







La sélection

La sélection de cette année est composée de 10 longs-métrages . Il s'agit de films proposés par les distributeurs chinois eux-mêmes. Cette sélection illustre la diversité des talents du cinéma français, en mettant à l’honneur réalisateurs confirmés, cinéastes émergents, et interprètes de renom.

Ces films proviennent de quatre distributeurs chinois (DDDream, Hugoeast, Jetsen Huashi et Sita Digital) et de huit vendeurs internationaux :



Le panorama du cinéma français est organisé avec le soutien de l’Ambassade de France en Chine, de l’Institut Français, du CNC, de la PROCIREP, de Groupama, de TitraFilm et de la Cinémathèque chinoise.