Ce projet franco-algérien, présenté dans le cadre du forum de coproduction du festival, a remporté ce prix remis en partenariat avec TitraFilm, en la présence du réalisateur.



Le documentaire, qui bénéficiera d'un financement du sous-titrage et d'une adhésion au collège des producteurs longs-métrages Unifrance, est produit pour la France par Eugénie Michel-Villette (Les Films du Bilboquet) et Oualid Baha (Tact Production), et pour l'Algérie par Karim Moussaoui (Guelta Film).



Unifrance remercie le festival et TitraFilm !