La table ronde annuelle s’est tenue ce 3 avril au Palais Farnèse, siège de l'Ambassade de France en Italie, à l’occasion de la quinzième édition du festival du film français Rendez-vous – Nuovo cinema francese.

L’industrie cinématographique italienne est en pleine transformation, et un ensemble d’experts s’est réuni pour en débattre lors d’une conférence ouverte par Martin Briens (Ambassadeur de France en Italie), Asia Ruperto (Cinecittà) et Daniela Elstner (Unifrance). À l’ordre du jour : l’état des marchés cinématographiques et audiovisuels, les défis de la distribution et les enjeux du financement.

Martin Briens, Ambassadeur de France en Italie, a accueilli les invités présents en rappelant que la France et l’Italie sont parmi les premiers partenaires de production l’un pour l’autre depuis de nombreuses décennies.

Daniela Elstner a quant à elle rappelé que l’Italie est un territoire essentiel pour le cinéma français, et que les résultats en 2025 sont déjà excellents, portés notamment par Emilia Pérez ou Flow. Dans un contexte de reconquête des spectateurs, et dans un contexte géopolitique chargé (où la culture subit aussi son lot de menaces), elle soulignait que la collaboration franco-italienne est un socle, que notre proximité doit être entretenue, et les collaborations renforcées.

Un retour aux niveaux d’avant-crise ?

Après des années marquées par la pandémie, la fréquentation des cinémas italiens retrouve sa vigueur. Davide Novelli (représentant de Cinetel, et par ailleurs collaborateur au sein du distributeur PiperFilm) a dressé un état des lieux du secteur.

Retour d’un public jeune, faiblesse de la fréquentation du public senior, part de marché du cinéma national à 25%, perte de vitesse momentanée des multiplexes liée au moindre nombre de sorties américaines (elle-même liée aux grèves à Hollywood), torpeur estivale de plus en plus contrecarrée grâce notamment à des opérations tarifaires, fort potentiel de développement, : tel étaient les points saillants de cette présentation qui permettait de penser qu’un retour aux niveaux d’avant crise était envisageable.

Produire en Italie : opportunités et contraintes

Si la production cinématographique et audiovisuelle italienne (Federico Scardamaglia, de Leone Film Group, a évoqué un véritable âge d’or de la série en Italie) est dynamique, certains s’interrogeaient tout de même sur le nombre d’œuvres produites.

La relation avec les plateformes de streaming a également été évoquée en particulier autour d’enjeux cruciaux : la propriété des œuvres et la préservation de la diversité du paysage.

Les financements constituaient aussi une autre interrogation majeure, avec un regard porté sur le rôle du crédit d’impôt, des télévisions, des régions et le développement des coproductions internationales.

Le crédit d’impôt : quelles perspectives ?

Rossella Gaudio (DGCA-MiC) a apporté de nombreux éclaircissements sur les réformes en cours, notamment en ce qui concerne l’arrivée des derniers décrets encadrant les dispositifs de soutien fiscal au cinéma.

Les producteurs français ne furent pas avares de questions pour mieux appréhender les contours des décrets actuels, qui attendent tout de même pour fin mai une validation définitive, et d’éventuels correctifs.

Les participants

Coté français