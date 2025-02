Les Prix du public

Les festivaliers ont encore une fois été nombreux à voter pour désigner leur long-métrage et leur court-métrage préférés parmi les films en compétition.



Ainsi, le Prix du public pour un long-métrage est décerné à La Fille de son père d'Erwan Le Duc et le Prix du public pour un court-métrage est quant à lui attribué à GiGi de Cynthia Calvi.



---

L’heure est désormais venue de clore la 15e édition de MyFrenchFilmFestival.

Les équipes d’Unifrance et de MyFrenchFilmFestival félicitent chaleureusement les lauréats 2025 et vous donnent d’ores et déjà rendez-vous en 2026 pour la 16e édition.

Plus d’informations sur MyFrenchFilmFestival.com.

Rendez-vous l’année prochaine !