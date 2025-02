Les réalisateurs Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte, les comédiens Patrick Mille et Julie De Bona, et le producteur Dimitri Rassam (Chapter 2), Marie Ange Luciani (Les Films de Pierre) et David Thion (Les Films Pelléas) étaient présents à la cérémonie pour recevoir leur trophée des mains du Président d’Unifrance, Gilles Pélisson.

Le Comte de Monte-Cristo cumule plus de 3,6 millions d'entrées à ce jour en dehors de nos frontières, et ses sorties à l'international se poursuivent encore en ce début d'année 2025. Anatomie d'une chute, outre sa Palme d'or et son Oscar du Meilleur scénario original, a de son côté été vu par 5 millions de spectateurs en dehors de la France, tout au long de sa carrière.