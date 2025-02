Avec plus de 1800 participants venus de plus d’une cinquantaine de pays, le Kidscreen Summit est l’un des événements les plus importants de l'industrie du divertissement jeunesse, mettant en relation créateurs, producteurs, distributeurs et acheteurs.

Cette année, Unifrance sera présente pour accompagner une vingtaine de sociétés de production audiovisuelle spécialisées en animation, dont la plupart bénéficieront d'un espace dédié sous l’ombrelle Unifrance.



Les sociétés présentes avec Unifrance :