Une douzaine de talents liés au cinéma français viendront accompagner leurs films lors de cette édition 2025 du Festival de Rotterdam, qui verra le film L'Effacement du maître de Ivan Salatic (coproduction minoritaire française par Bocalupo Films) participer à la Tiger Awards competition, et une douzaine de films en section Limelight, parmi lesquels La Chambre de Mariana, d'Emmanuel Finkiel, pour sa première mondiale.

La délégation artistique sera composée de Costa Gavras, Michèle Ray Gavras, Julie Gayet, Matthieu Delaporte, Jaime Rosales, Patrick Mille, Emmanuel Finkiel, Adèle Simphal, Fabrice Du Welz, Payal Kapadia, Camille Perton, Juan Carlos Medina, Alireza Khatami, Mohammad Rasoulof, Amel Guellaty, Uberto Pasolini, avec d'autres talents attendus tels que Emmanuel Mouret ou Alain Guiraudie.

Unifrance organise son traditionnel dîner le 1er février, sur invitation.

L'association s'est également à nouveau associée cette année au programme Rotterdam Lab en envoyant une délégation de deux producteurs français : Laura Jumel pour Salaud Morisset et Manon Lavaud pour Muja Films. Elles participeront à des ateliers sur l’innovation de l’industrie du cinéma, la co-production internationale et la post-production, les ventes, le financement et le développement de projets.

Enfin, Unifrance s'associera avec Luxembourg Film Fund, l’Ambassade de France aux Pays-Bas et l’Ambassade de France en Belgique pour une IFFR networking session for FR-BL-LX immersive professionals, le 4 février de 15h à 16h30.

Lieu : De Doelen, Studio 8. Cette session sera suivie d'un cocktail.



Le cinéma français à la 54e édition de l'IFFR

Tiger Awards Competition

Bright Future

Limelight

Big Screen Competition

Back to the Family de Sharunas Bartas (parts de coproduction FR non connues)



Harbour

Education

Levante de Lillah Halla (coproduction FR minoritaire)



Focus: Hold Video in Your Hands

Court-métrage - Compétition Tiger Awards

Court-métrage - Courts et moyens-métrages

Court-métrage - Programmes spéciaux