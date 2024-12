Pour le volet audiovisuel de ces « Paris Screenings », les projections se dérouleront du 14 au 16 janvier. 7 sociétés de distribution de programmes audiovisuels français dévoileront ainsi leurs dernières nouveautés en fiction et documentaire.

Les programmes audiovisuels projetés



Rita Martinet, 50 ans, est l'épouse d'Olivier depuis 30 ans. Mère de famille dévouée, elle tient la comptabilité du garage-carrosserie de son mari. Mais tout bascule le jour où elle découvre l’infidélité d'Olivier. La maîtresse en question ? Une certaine Olympe Costa, 38 ans, cadre dirigeante pour la prestigieuse marque de maroquinerie de luxe Vallières.Tout sépare ces deux femmes : l’une est issue d’un milieu populaire et n’a pas une seule ligne sur son CV, l’autre a grandi dans la soie et a un CV long comme le bras. Et pourtant, Rita se retrouve à devenir l’assistante d’Olympe ! De ce duo insolite entre une épouse et une maîtresse, naît une amitié professionnelle, mise à l’épreuve par un mari bien décidé à regagner le cœur de sa femme.



Made in France

Librement inspiré d’une histoire vraie.

Qui est Isabelle ? Une meurtrière ou une mère au foyer ? C’est ce que veut comprendre la capitaine de gendarmerie Mathilde Delboscq chargée de l’enquête sur la mort du mari d’Isabelle... C’est le début d’une enquête, puis d’une plongée dans la vie d’une femme au destin unique.



Un soupçon

Jean-François Eap, inventeur du téléphone ultra-sécurisé Sky ECC, et Catherine de Bolle, directrice d'Europol, représentent des idéaux opposés : protéger les libertés individuelles pour l’un, et assurer la sécurité par la surveillance pour l’autre. Alors qu'Eap recherche une vie privée sans faille, Catherine de Bolle, marquée par les échecs de la lutte antiterroriste, cherche à empêcher les technologies d'aider le crime organisé.

Ce documentaire captivant traverse les continents, révélant l'espionnage, les alliances secrètes et les dilemmes moraux dans le domaine de la sécurité numérique. Il explore les luttes de pouvoir qui se cachent derrière la cybersécurité et soulève une question essentielle : jusqu'où devons-nous aller pour protéger, et à quel prix, dans un monde déchiré entre la vie privée et le contrôle ?



La Messagerie du crime

Deadline, présenté par Balanga (Fiction)

Engagée en soins palliatifs pour accéder aux drogues, Marion, infirmière accro aux opiacés et endettée de 15 000 euros, pense pouvoir se refaire en pillant la pharmacie. Mais les patients, bien que mourants, l'obligent à réaliser leurs derniers souhaits, la confrontant aux émotions qu’elle fuyait et l'entraînant dans une thérapie de choc.



Alma entame son nouveau poste de Guest Relation Manager à l’hôtel Folie. C’est là qu’elle croise Alex, un client de l’hôtel milliardaire et sexy, qui lance une application de rencontres unique : "Dear You". Alors qu’elle jongle entre les défis de son nouveau travail, un mystérieux "Mister Nobody" sur l’application et une relation qui commence à se développer avec Alex, Alma se retrouve plongée dans un tourbillon d’émotions et de découvertes inattendues.



Dear You

Et si la culture ne se limitait pas à l'homme ? Un large éventail de comportements décryptés révèle que la culture joue un rôle vital dans la vie des animaux et dans la survie de l'espèce. Les dernières découvertes de la science dévoilent un monde nouveau qui attend d'être exploré et compris. Rejoignez-nous dans la première série documentant la culture animale à l'échelle mondiale.



Culture(s) animale(s)

Afin d’échapper à son mari violent et s’émanciper du carcan bourgeois qui l’a vue grandir, Aurore Dupin fuit Nohant pour Paris. Dans la capitale effervescente du début du XIXe siècle, Aurore mène une vie de bohême et publie son premier roman, sous pseudonyme : George Sand est née. Première femme écrivaine à vivre de sa plume, elle enchaîne les succès littéraires et déchaîne les passions. Féministe avant l’heure, portant le pantalon et fumant la pipe, elle collectionne les amants, dont les plus célèbres sont Alfred de Musset et la comédienne Marie Dorval.

Ses romans dressent une vaste fresque de son temps, mais son véritable chef-d’œuvre... c’est sa vie !



La Rebelle — Les Aventures de la jeune George Sand

5 ans au cœur du plus grand projet de restauration, à l'intérieur et à l'extérieur de Notre-Dame de Paris. Un film de 52' en prime time résumant les 5 années d'efforts et de défis pour sécuriser, consolider et restaurer Notre-Dame, alors qu'elle rouvrira ses portes au public en décembre 2024. Le tournage de ce film événementiel produit pour France 2 a débuté en 2019 et englobe ainsi l'histoire intégrale de la restauration.



Notre-Dame : Résurrection