Cette année encore, Les Rendez-vous franco-allemands du cinéma offrent l'opportunité à près de 200 acteurs et actrices clés de l’industrie cinématographique et audiovisuelle de se rencontrer pour échanger autour des enjeux actuels de la profession et assister à des panels, keynote et études de cas, les mercredi 20 et jeudi 21 novembre au cœur de Berlin.